Google Android Mesajlar İçin 'Akıllı Yanıtlar'ı Test Ediyor!

Google, kendi SMS uygulaması Android Mesajlar için akıllı yanıtlar özelliği ve yeni çıkartmalar menüsü arayüzünü test etmeye başladı.

Eğer bir Android kullanıcısıysanız, standart bir mesajlaşma için neredeyse sınırsız SMS uygulaması seçeneğine sahipsiniz. Fakat Google Play Store’da bulunan uygulamalar içinde en iyi seçeneklerden biri yine Google’ın kendi mesajlaşma uygulaması olan Android Mesajlar’dır.

Google’ın deneyimi geliştirmeye ve hızlandırmaya çalıştığı yeni bir alan var; Akıllı Yanıtlar. Kısa süre önce Inbox, Gmail ve Allo’da gördüğümüz akıllı yanıtlar, mesajlaşmayı kolaylaştırmak için otomatik yanıtlar oluşturuyorlar. Ortaya çıkan test sızıntıları, Google’ın akıllı yanıtlar özelliğini şimdi de Android Mesajlar için test ettiğini ortaya çıkardı.

Akıllı yanıtlar tahmin edebileceğiniz gibi, bir mesaj aldığınızda size otomatik olarak gönderebileceğiniz üç yanıt seçeneği sunuyor. Dilerseniz uzun uzun mesaj yazmak yerine bu üç seçenekten birine dokunarak sohbet ettiğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

Google’ın test ettiği tek özellik akıllı yanıtlar değil. Şirket, çıkartmalar menüsü arayüzünü de yeniden elden geçirdi. Çoğu mesajlaşma uygulamasının aksine artık çıkartmalar menüsü dikey değil yatay bir tasarıma sahip. Bu ‘iyileştirme’ kullanıcılar tarafından beğenilir mi beğenilmez mi çok emin olamıyoruz.

İki özellik de şu anda test aşamasında ve gelip gelmeyecekleri kesin değil. Google, test edenlerin geri bildirimlerine göre özelliği tüm kullanıcılara yayınlayabilir. Android Mesajlar uygulamasının tam sürümünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.