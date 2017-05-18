Google, Android O'da Tüm Emojileri Yeniden Tasarladı!

Sayıları binlere ulaşan emojilerin hepsini yeniden tasarlayan Google, kullanıcılara daha işlevsel emojiler kazandırdı.

Google, dün yaptığı konferansla Android’in 8. işletim sistemi olmasını beklediğimiz Android O’yu tanıttı. Yeni işletim sistemi ile değişecek çok fazla şey olduğunu gördük, ancak ilgimizi en çok çeken özelliklerden birisi, Google’ın emojileri tamamen yeniden tasarlaması oldu.

Yeni emojiler şu anda yeni karakterlerle, eski karakterleri kıyaslayan Emojipedia’da bulunuyor. Emojipedia, bu yenileme ile birlikte her emojinin yeniden güncellendiğini, bu yüzden de tüm emojilerin yeni bir tasarım ailesi oluşturduğunu açıkladı. Android O işletim sistemini kullanan kullanıcılar, Emoji 5.0 karakter grubu üzerinden emojilerini yollayacaklar. Sayıları binleri geçen emojiler, şu anda kendine ait küçük bir dil yaratmış durumda. Google gibi firmaların da emojilere gereken önemi vermesi ile birlikte emoji sayıları, her geçen gün artış göstermeye devam ediyor.

Google’ın yeni yayınladığı bu emojiler, Nexus veya Pixel gibi telefonlarda, Gmail web arayüzlerinde, Google Hangouts’ta ve Chrome OS’ta kullanılır. Samsung, LG ve HTC gibi telefonlar kendi emojilerini kullanıyor. WhatsApp ise Apple’ın emojilerini gösteriyor. Google’ın yenilediği tüm emojilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Google’ın kendi telefonları olan Nexus ve Pixel telefonlarında önceden çıkacak Android O, emojiler dışında da birçok yenilikle kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak gibi duruyor.