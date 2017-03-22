Google, 'Android O' İçin Sony'e Teşekkürlerini Sundu!

Çok sayıda ortağa sahip olan Google, işletim sistemi geliştirmelerinde kendisine yardımcı olan şirketlerden genellikle pek bahsetmez. Google, yazılı olmayan bu kuralı Sony için kırmışa benziyor.

Google'ın, şirketin yeni Android sürümlerine katkıda bulunan ve yeni özellikler eklemesine yardımcı olan pek çok ortağı var, ancak katkılarından nadiren bahsediliyor.

Google, Sony için yazılı olmayan kuralını aşmış gözüküyor. Google yetkilileri, Sony'nin Android O'nun geliştirilmesi sırasında Japon şirketin daha iyi bir Android ekosistemi inşa etmesine yardımcı olmasından övgüyle söz ettiler. Bir Google yetkilisi, Sony Mobile'ın "30'dan fazla özellik geliştirme ve 250'den fazla hata düzeltme işlemine katkıda bulunduğunu" açıkladı.

Sony, Android O'da kablosuz ses kalitesinin önemli ölçüde geliştirmesine yardımcı oldu ve hatta LDAC kablosuz ses kodlama teknolojisi için katkıda bulundu. LDAC, 990 kpbs'ye kadar ses verisi aktarabilen üstün bir mimari. Yani Android O işletim sistemi ile uyum içerisinde çalışacak Sony kulaklıklar ve ses sistemlerinin yolda olduğunu söyleyelim.