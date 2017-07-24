Android O'nun Geliştiriciler için Final Sürümünü Yayınlandı

Neredeyse artık hazır olan Android O'nun geliştiriciler için son sürümü yayınladı. Genel kullanıma geçmek için artık çok fazla engel kalmadı.

Andorid 8 yani 'O'nun artık bizlere sunulmasına epey az kaldığını görebiliyoruz. Google, artık bir nevi yeni özellikler eklemekten ziyade, sistem üzerindeki hataları düzeltiyor. Hatta bu yönde de geliştiricilere, Android O'nun final güncellemesini yayınladı. Bundan bir sonraki adım ise elbette kullanıcılara gelecek güncelleme olacak.

Geliştiricilere gelen final güncellemesi, çok fazla yeni özellikler vaat etmiyor. Bunun yerine daha stabil bir Android O'yu görüyoruz. Ancak önceki sürümlere nazaran yeni özelliklerin olmadığını da söyleyemeyiz. Google daha çok stabilizasyon üzerine çalışsa da, özellikleri ihmal etmemiş.

Artık neredeyse son halini bulan ve kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Android O'nun nihai sürümünü bu yazın sonlarına doğru test etme şansımız olacak. Ayrıca Samsung Galaxy Note 8 ve LG V30 yakın zamanda satışa sunulacak. Bu konuda da iki cihazın da Android 8 ile gelebileceği yönünde söylentiler devam ediyor.

Android O hakkında neredeyse son halini aldı diyebiliyoruz ancak hala 'ismi' hakkında bilgi sahibi değiliz. Ne dersiniz, birçok insanın beklediği gibi Android Oreo mu olacak?