Android O’nun İsmi Konusunda Büyük Bir Sürpriz Yaşanabilir!

Android geliştiricilerinin işletim sisteminin son sürümüne gizledikleri bir detay, Android O’nun isminin çok farklı bir şekilde geleceği anlamına geliyor olabilir.

Android, kurulduğu günden bu yana işletim sistemi sürümlerine bir tatlı adı veriyor. Android O’nun 4. geliştirici önizlemesinde ise ekranın etrafında dolaşan küçük bir ahtapot görülüyor.

Eğer Android O’nun önceki geliştiriciler için hazırlanmış versiyonlarını hatırlarsanız, turuncu bir O’nun bulunduğunu bilirsiniz. O’ya birkaç kez dokunduğunuzda küçük bir kedi ile karşılaşırsınız. Daha sonra hızlı bir şekilde ayarlarınıza gidip kedileri besleyerek Neno Kedi ismindeki bir oyun aktifleştiriliyordu. Şimdi ise aynı şeyi yaparken karşımıza bir ahtapot (İngilizce’deki anlamı octopus olunca biraz kafalar karışıyor tabii) çıkıyor.

Bu bilgiyle ilgili ilk duyumlar, bu ayın başında gelmişti. Şimdi ise gerçek olduğu ortaya çıktı ve ahtapot şeklinde bir easter egg’le karşılaştık. Peki bu ne anlama geliyor; Android O’nun ismi bu sefer tatlı yerine bir hayvan ismi mi olacak?

Bazı teorisyenler, bu iki olaydan birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri detayları öne çıkarmaya başladılar. Mesela ahtapotların 8 kolu var ve Android O’nun sürüm numarası da 8.0. Dolayısıyla bu durum, Google’ın kullanıcılara bir sonraki sürüm ismi konusunda fikir verdiği şeklinde yorumlandı. Belki de biz böyle yorumlamak için fazla uğraşıyoruzdur.