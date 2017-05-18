Google Android O ile Telefonların Hızını İkiye Katlıyor!

Dev şirket üzerinde çalıştığı Android O için fazlasıyla iddialı şeyler söyledi. Telefonlar tam iki kat daha hızlı yeniden başlatma süresine kavuşacak ve uygulamalar da 2 kat hızlı çalışacak.

Google’ın I/O 2017 etkinliği esnasında adını da açıklamasını beklediğimiz Android O sürümü, inanılmaz geliştirmelerle akıllı telefonlarımızı uçurmaya geliyor. Çoğu kullanıcı için telefonları yeniden başlatmak bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak ön yükleme yaptığınız bir cihazda, arka plandaki uygulamalar kapanıyor ve RAM kullanımı azalıyor. Dolayısı ile ister istemez cihazınızın verimliliği artıyor.

Firma, Android O ile beraber yeniden başlatma sürelerinin Android 7.0 Nougat’a göre net bir şekilde iki kat arttığını söylüyor. Bu geliştirme, zaman zaman çileye dönüşen bekleme süresini tarihe gömecek bir yenilik.

Daha fazlası da var:

Aynı şekilde Google, Android O ile uygulamaların da önemli ölçüde hızlandırılması gerektiğinin farkında. Şirket, özellikle Google E-Tablolar gibi cihazı yoran uygulamaların Android O ile iki kat daha hızlı çalışacağını iddia ediyor. Bu hızlandırmanın sadece belirli uygulamalar üzerinde değil, bütün uygulamalarda aynı şekilde işleyeceğini umuyoruz.

Google I/O 2017 etkinliği kapsamında, mobil cihazların daha akıcı kullanımına yönelik çalışmalar tanıtılmaya devam edecek. En sıcak haberler için takipte kalın. :)