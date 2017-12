Google, Hindistan gibi ülkelerde çok fazla kullanılan giriş seviyesi telefonlara özel yeni bir Oreo sürümü duyurdu. Eski işletim sistemine sahip telefonların Oreo Go Edition’a geçmesi bekleniyor.

Google, her sene yeni bir Android işletim sistemi çıkartıyor. Her sene biraz daha gelişen donanımlara paralel olarak ilerleyen bu işletim sistemleri, normal olarak daha yüksek donanımlar istiyorlar. Bu durum, giriş seviyesi telefonların desteğin olmadığı eski işletim sistemlerine yönelmesini sağlıyordu.

Google, Android Go ismini I/O 2017 konferansında duyurmuştu. O zamanlar işletim sisteminin ismi belli olmadığı için Android Go olarak tanıtılan özel sürüm, 512 MB veya 1GB gibi RAM kapasitelerine sahip olan cihazlara yönelik olarak geliştirildi. Oreo Go Edition’ın içerisinde Google Go, Google Asistan Go, YouTube Go, Google Haritalar Go, Gmail Go, Gboard, Google Play, Chrome ve yeni Files Go uygulamaları bulunacak. Bu uygulamalar, normal Android uygulamalarına nazaran daha iyi optimize edilmiş ve telefonun özelliklerini fazla yormayan uygulamalar olarak gösteriliyor.

Google, Android Go uygulamalarının normal uygulamalara nazaran %15 daha hızlı yükleneceğini belirtti. Chrome’un veri tasarrufu gibi özellikleriyle tam bir performans yazılımı olacak Android Oreo Go, güvenlik için tüm Android Go cihazlarına Google Play Protect yazılımını yükleyecek. Bu sayede, eski Android sürümünü kullanan telefonlar yerine daha güvenli bir işletim sistemine sahip telefonlar kullanılabilecek.

1.3 milyar insanın yaşadığı düşünülen Hindistan’da 450 milyon potansiyel Android Oreo Go kullanıcısı olduğu düşünülüyor. Bu sayı, Türkiye dahil tüm dünya ülkeleri ile birlikte çok büyük artış gösterecektir.

Bu segmentte satılan telefonların depolama alanının az olduğunun farkına varan Google, Oreo Go ile birlikte 8GB depolama alanı olan bir telefonda kullanıcıların bu alanı kullanabilmesi için çok fazla alan bırakacak. Şirket, uzun seneler önce çıkan Android telefonlarının hepsini bu yeni işletim sistemi ile toplayarak, Android Oreo işletim sisteminin kullanılabilirliğini artırmayı hedefliyor. Peki, siz eski telefonlarınızda, Google’ın yeni Android sürümüne geçiş yapar mıydınız? Yorumlarınızı bekliyorum.