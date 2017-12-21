Oreo'ya Gelecek Geliştirilmiş Güvenlik Özellikleri Açıklandı

Google, mobil işletim sistemi Android’in son sürümü olan Oreo için çalışmaya devam ediyor. Firma, kişisel güvenlik endişelerine karşı geliştirdiği güvenlik önlemlerini açıkladı.

Android Oreo, ilk olarak Pixel ve Nexus cihazlarında sunulmaya başlandı ve yavaş yavaş diğer üreticilerin de cihazlarında kendine yer bulmaya başladı. Google’ın son aylarda üzerine yoğunlaştığı güvenlik önlemleri de zamanla ek güncellemelerle sunulacak. Dev şirket, bu özelliklerin neler olduğunu açıkladı.

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından birisi güvensiz uygulamalar. Google Play üzerinde sayısız kötü amaçlı uygulama bulunuyor, bu sebeple de sistemi kontrol altına almak güçleşiyor. Bu konuda temel seviyede bilgisi olan kullanıcılar, mağaza üzerinden şüphe yaratan uygulamaları indirmezlerken, ciddi bir kitle bu uygulamaların tehdidi altında kalıyor.

Haliyle Google’ın bu konuda başı inanılmaz derecede ağrıyor. Fakat Oreo için gelecek güvenlik paketinde bu uygulamaların büyük kısmı kendine yer bulamayacak, güvensiz ağ protokolleri de iyileştirilecek.

Google aynı zamanda donanım güveliği desteğini genişlettiğini de doğruladı. Yenilikler arasında yer alan Doğrulanmış Önyükleme sistemi, uygulamaların bazı yazılımları ön yüklemesini zorlaştıracak.

Geliştirilmiş güvenlik paketleri, Android Doğrulanmış Önyükleme 2.0 (AVB 2.0) olarak adlandırılıyor. Daha kolay güncellemeler ve geri yükleme koruması da dahil olmak üzere çeşitli güvenlik özellikleri sunuyor.

Diğer taraftan bu güvenlik güncellemesinin cihaz üreticilerini ilgilendiren kısımları da var. Bir cihazın kilitliyken, kilitsizken ya da kilit kullanılmıyorken üreticilerin kendi OEM’lerini özelleştirmelerini sağlayacak araçlar da sunuluyor. Bildiğiniz üzere aynı Android sürümünün cihazdan cihaza değişen görünümü, üreticilerin geliştirdiği arayüzler olan OEM’lerle ilgilidir.

Google’ın sunduğu diğer güvenlik özellikleriyle ilgili bilgi almak için şuraya tıklayabilirsiniz.