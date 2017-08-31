Google, cep telefonunun tanımını değiştiren mobil işletim sistemi Android’in destansı yolculuğuna bir arkadaş daha getiriyor. Bizler Android Oreo’ya henüz kavuşmuşken, meğer Android P kod adıyla 9.0 sürümü üzerinde çalışmalar başlamış!

Teknoloji devi, Android 8.0 geliştirici sürümünü bundan yaklaşık 5 ay önce kullanıma sundu ve bir hafta önce Android Oreo son kullanıcıya dağıtılmaya başlandı. An itibariyle tüm Android ekosisteminde çok küçük bir kitle yeni sürümü aktif bir şekilde kullanabiliyor. Teknoloji asfaltlarındaki yazılım kulvarında rakip tanımayan Google ise Anroid P adını verdiği 9.0 sürümü üzerindeki çalışmalara çoktan başladı.

Her şey, mobil işletim sisteminin geleceğini şekillendirmek için yürütülen Android Open Source Project (AOSP) projesinin sayfasında “master-p” adlı yeni bir etiket açılmasıyla başladı. Ortaya çıkan detaylar, Google Pixel (sailfish) ve Google Pixel XL (marlin) üzerinde Android P'nin test edildiğini gösteriyor. “Version_defaults.mk” dosyasında yapılan değişikliklerle yeni platformun kod adını ve sürümünü görebiliyoruz:

Gördüğünüz gibi kod adı önceki sürüm için Android O'ya kıyasla Android P olarak göze çarpıyor. Oreo sürümünde OPR1 olan yapı numarası, bu sefer PPR1 olarak adlandırılmış.

"Yalnızca P, eski sürümler kaldırılıyor" başlıklı sonraki sızıntı ise Google’ın test platformu Compatibility Test Suite’deki sürümü 8.0.0’dan P’ye güncelleniyor.

Üçüncü ve en iddialı sızıntı ise Google çalışanlarının şüphe uyandıran yorumlarından ibaret. AOSP'deki bir testte karşılaştığı bir hatayı açıklamak için bir değişiklikten bahseden Google çalışanı dikkatsizlikten olsa gerek, Android P’nin adını geçiriyor.

Elbette yeni işletim sistemi hakkında gün geçtikçe daha çok bilgi edineceğiz. Ancak gelinen noktada Google’ın mobil işletim sistemini daha sık yenilemek istediği açıklık kazanıyor.