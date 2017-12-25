Google, Android P’de operatörlerin sözünü dinleyerek sinyal gücünü gizleyecek gibi duruyor. Neden böyle bir şey olduğuna değindik.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar, yakın gelecekte yeni bir güvenlik(!) önlemi ile karşı karşıya kalabilir. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, telefonunuzun mevcut hücresel bağlantısının kalitesini istenildiği durumlarda gizlenebilecek. Android Open Source projesinde ortaya çıkan bu yeni bilgi, operatörlere sinyal gücünü Ayarlar’daki SIM ekranında bulunan bilgilendirme ekranından gizlemeyi hedefliyor.

Bunun sebebi tam olarak “gizem” olmasında yatıyor. Operatörlerin isteğiyle çok yakında ortaya çıkacak bu yeni özellik, SIM kart takıldığında taşıyıcı yapılandırmasına göre Ayarlar’daki “Sinyal Gücü” ölçümünün devre dışı bırakılmasına izin verecek. Hatta, bazı operatörler istenildiği durumda burada yer alan bilgilendirme alanını “False” yani varsayılan olarak devre dışı getirebilecek.

Bu değişikliğin sebebi gizlilik gibi gözükse de hala tam olarak neden buna gerek duyulduğuna emin değilim. Böyle bir bilgilendirmeyi gizlemenin ağ operatörleri tarafından ne amaçla kullanılacağı da bilinmiyor, yine de Google bu isteğe kayıtsız kalmayacak gibi duruyor.

Peki bu yeni güncelleme, sinyal gücünü öğrenmemizi kesinlikle engelliyor mu? Elbette hayır. Bu durum yalnızca Ayarlar sekmesi için geçerli. Google Play’den indirilen herhangi bir 3. parti yazılımla aynı şekilde sinyal gücünü öğrenebileceğiz.

Bu yeni prosedürün Android 9.0 P ile birlikte gelmesi bekleniyor. Peki, sizce bunun sebebi ne olabilir? Operatörler bunu yaparak ne sağlamaya çalışıyorlar? Yorumlarınızı bekliyorum.