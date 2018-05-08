Google, Android P'yi Duyurdu: Yeni Özelliklere Sahip Arayüz

Android P'nin yeni özellikleri Google I/O'da tanıtıldı. Yapay zeka ve kullanıcı deneyimine odaklanan Android P, ilerleyen aylarda kullanıma sunulacak.

Google, I/O 2018 etkinliğinde Android 9, bir diğer adıyla Android P'yi tanıttı. Son kullanıcıya ulaşması aylar sürecek olan Android P, iPhone X benzeri hareketlerle kullanım imkanı sunuyor. Android P adıyla anılan işletim sistemi, henüz resmi bir isme kavuşmadı.

Kullanıcı Deneyimi

Android P'nin en önemli özelliklerinden biri jestler, yani hareketler. İlk olarak iPhone X'da görülen hareketlerle kullanım deneyimi, yakında tüm Android telefonlara geliyor. Oldukça kullanışlı gibi görünen özellik, sanal tuşlardan kurtulma yolunda ilk adım niteliğini taşıyor.

Dijital Sağlık

Muhtemelen birçoğumuz telefonlarımızı gereğinden fazla kullanıyoruz. Google, Android P ile sistem düzeyinde bir ilk olarak cihazı ne kadar kullandığımızla ilgili bilgiler sunmaya başlıyor. Telefonunuzu her gün kaç kez uyandırdığınızı, çeşitli uygulamalarda ne kadar zaman harcadığınızı tek bir yerde toplayarak size gösteren Android P, aynı zamanda bu konuda çeşitli sınırlandırmalar yapmanıza olanak sağlıyor.

Android Intelligence

Android Intelligence adındaki yeni bir özellik paketi, cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan bazı eklentiler sunuyor.

Adaptif Pil

Bu özellik sayesinde cihazınız, hangi uygulamaları daha çok kullandığınızı öğrenerek gerektiği durumlarda CPU kullanımını %30'a kadar azaltıyor.

Yeni Otomatik Parlaklık Özelliği

Çoğu akıllı telefon ekran parlaklığını ayarlamak için çevredeki ışıklandırmayı kullanır. Android P ile gelen yeni özellik sayesinde, otomatik parlaklık için tek seferlik bazı manuel ayarlamalar yaptığınız takdirde; telefonunuz size özel bir otomatik parlaklık deneyimi sunmaya başlıyor.

Eylemler

Kullanım şeklinize ve telefonunuzda sık kullandığınız uygulama/özelliklere göre kısa yollar sunan yeni özellik, yine kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Örneğin kulaklığınızı taktığınızda, müziğin otomatik olarak başlaması; bu özelliklerden biri.

Slice API

Yeni Slice API'si temel uygulama özelliklerine doğrudan arama kısmından erişme imkanı sunuyor. Bu yöntemi kullanan ilk uygulama ise Lyft.

Android P, şu an için tabii ki son kullanıcı sürümüyle karşımıza çıkmıyor. Açıklanan ve açıklanacak olan yeni özelliklerle Android P, bambaşka bir deneyim sunacak gibi görünüyor.