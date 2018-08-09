Google, mobil işletim sisteminin son sürümü olan Android Pie'dan sonra şimdi de mobil tarayıcısı Chrome'a çentik desteği getiriyor. Bu gelişme, Pixel 3'ün çentikli olacağına dair iddiaları bir anlamda doğruluyor.

Google, Samsung’un aksine hem akıllı telefon, hem de mobil işletim sistemi konusunda en büyük rakibi olan Apple’a sataşmaktan itina ile kaçınıyor. Kimilerine göre bunun en temel sebebi Google’ın, Apple’ın akıllı telefon endüstrisindeki öncülüğünü kabul etmiş olması.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 7 ile birlikte çeşitli nedenlerden dolayı 3.5mm kulaklık girişini akıllı telefonlarından kaldırmıştı. Ne tesadüftür ki Google da iPhone 7 tanıtımından sonra geliştirdiği Google Pixel 2’de 3.5mm kulaklık girişine yer vermedi.

Apple, iPhone X ile birlikte dünya çapında bir ‘çentikli’ akıllı telefon akımı başlattı. Başta Çinli markalar olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisi Apple’ın peşinden gitti ve çentikli modellerini piyasaya sürdü. Üstelik sızıntılara göre Google da bu kervana katılmayı planlıyor.

Bildiğiniz gibi Google, mobil işletim sisteminin çentikli akıllı telefonlara daha iyi uyum sağlaması için Android Pie sürümüne çentik desteği getirmişti. Google’ın Android’e çentik desteği sunması, Pixel 3’ün çentikli olacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Ancak Google’ın çentik konusundaki geliştirmeleri bununla sınırlı kalmıyor. Google, henüz geliştirme aşamasında olan Chrome 69 sürümü ile birlikte mobil tarayıcısının ‘modern’ telefonlara daha iyi uyum sağlaması için çentik desteği sunacak.

Chrome mobil sürümüne çentik desteği gelmesi, web sitelerinin çentiklerin yanındaki alanları da kullanabileceği, bu alanların boş kalmayacağı anlamına geliyor. Elbette ki bunun için tüm web sitelerinin mobil sürümlerine çentik desteği sunması gerekecek.

Chrome 69’un çentik desteği ile birlikte Eylül ayı başlarında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Dolayısı ile geliştiricilerin web sitelerini çentikli tasarıma uyumlu hale getirmek için bolca zamanı olacak.