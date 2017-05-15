Google Android'e Görsel Aramaları İçin Renk Filtreleri Geldi

Google Chrome Android sürümüne, masaüstlerinde bir süredir olan görsel aramaları için renk filtreleri geldi. Renk filtreleri ve diğer özelliklerle görsel aramanızda daha doğru sonuçlar alabileceksiniz.

Google, yola çıktığı günden beri en iyi şekilde yaptığı arama motoru görevini genişleterek tüm platformlara yaymaya devam ediyor. İçerisinde yıllardır benimsediğimiz milyarlarca siteyi bulunduran Google, Android için görsel arama özelliğini geliştirdi. Google’ın masaüstü platformları için 2016 yılının başlarında tanıttığı renkleri filtreleme özelliği, artık Android işletim sisteminde de bulunuyor.

Bundan sonra arama yaparken aradığınız görselin hangi renk tonlarında olduğunu seçebilecek, bu sayede aradığınız görsele çok daha iyi ulaşabileceksiniz. Google, arama yapan kullanıcılara normal arama, haber, görseller, videolar, haritalar gibi sekmeler sunuyor. Bu sekmeler arasında yer alan “görseller” ise yeni alt sekmelerine kavuştu. Normalde masaüstünde olan detaylı aramada, telefonunuzdan renk ve dosya türlerine(.jpg, .gif) göre filtreleme yaparak daha detaylı sonuçlara ulaşabileceksiniz.

Google’da bu özelliğin şu anda aktif olduğu ve firmanın önümüzdeki hafta konuyla ilgili bir açıklama yapacağı bekleniyor. Eğer siz de Google Chrome Android uygulamasında bu özellikleri görmüyorsanız, uygulamayı Google Play üzerinden manuel olarak güncelleme yapabilirsiniz.