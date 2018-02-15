Google, Android 6 ve üzeri işletim sistemini destekleyen telefonlarda bulunan “Telefon” uygulaması için yüzen sohbet kutucuğu getiriyor.

Facebook Messenger’ın sağ ve solda yuvarlak bir şekilde çıkardığı bildirimler hoşunuza gidiyor mu? Size gelen mesajları gösteren bu küçük kutucuları istediğiniz yere sürükleyebilir, isterseniz kapatabilir, isterseniz de kullandığınız oyun veya uygulamaya ara vermeden hızlıca mesajları cevaplamak için kullanabilirsiniz. Bu özelliği ile çok sevilen Facebook Messenger, WhatsApp’ın aksine çok daha rahat mesajlaşma imkanı tanıyor.

Bunun ne kadar yararlı bir şey olduğunu farkına varan Google, Google Phone v17(Telefon uygulaması) ile aramalar için Facebook Messenger’dakine benzer bir yüzen sohbet kutucuğu sunacak. Uygulamanın 17.0.184919600 numaralı sürümünde karşımıza çıkan bu yeni yardımcı kutucuk, görüştüğünüz kişinin resmiyle birlikte arama için gerekli seçenekleri daha ufak bir arayüzle sunuyor. Kutucuk üzerinden mikrofonu kapayabilir, hoparlörü açabilir veya görüşmeyi sonlandırabilirsiniz. Bunu yaparken telefonunuzu etkin bir şekilde kullanmaya devam ettiğiniz için sürekli telefon görüşmeleri yapan kişiler arasında sevilerek kullanılacağını düşünüyorum.

Google Phone’a eklenen bu yeni özellik, birisiyle konuşurken telefonu kullanmaya devam etmek isteyenler için geliştirdi. Tıpkı Facebook Messenger’da olduğu gibi oyun oynarken, internette dolaşırken veya işle alakalı bir uygulamayı kullanırken işinize yarayacak.

Şu anda resmi çıkışını yapmayan Google Phone v17.0.1849’u, isterseniz buradan indirebilirsiniz. Ancak hatırlatalım, uygulamaya şu anda kapatma özelliği gelmedi. Yani, güncellemeye yapıp bu özelliği beğenmezseniz, ayarlardan eski arama düzenine geri dönemiyorsunuz. Resmi çıkış yaptığında bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum.