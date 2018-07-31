  • Android Telefonlarda 2'den Fazla Çentik Olmayacak

Google, Android Telefonlarda Birden Fazla Çentik Olmasını Yasakladı

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Google, Android P için getireceği resmi çentik desteğine sınırlama koydu: Cihazın her bir yüzünde birden fazla çentik olmayacak.

Son zamanlarda bir çentik furyası aldı başını gidiyor; ancak Google, bu fırtınaya bir 'dur' demenin vaktinin geldiğini düşünmüş olacak ki Android P'nin resmi çentik desteğine bir sınırlama getirmeye karar verdi. 

Android ürünlerden sorumlu başkanı Megan Potoski, cihazlarındaki birkaç gereksinimi gidermek amacıyla iş ortaklarıyla birlikte çalıştığını belirtti. Bu konulardan biri ise çentik mevzusu ve yapılan açıklama oldukça net: Android P desteği istiyorsanız, telefonun bir yüzünde birden fazla çentik olamaz. Ayrıca bu çentik ya aşağıda ya da yukarda olmalı. Ortada, sağda veya solda olamaz.
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Yetkililer, cihazlarında ikiden fazla çentiğin kesinlikle olmayacağını söylüyor. Burada gerekçe telefonlara yazılım desteğini herhangi bir istisna olmaksızın verebilmek. Google, Android telefonları tıpkı bir Apple cihaz gibi tamamen kontrol altında tutmasa da bu tür bir sınırlamanın gelmesini bekliyorduk.

Kaynak : https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/7/31/17634058/android-p-notch-limits-google
Etiketler: Android P, çentik
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