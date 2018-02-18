Google, Ekran Görüntüsü Düzenleme Aracı Getiriyor

Google, iOS 11'le gelen ekran görüntüsü düzenleme aracını Android telefonlar için sunmaya hazırlanıyor. Şirket testlere başlamış durumda bulunuyor.

Google, mobil platform bağlamında tek ve en güçlü rakibi Apple'la özellikler bağlamında olan çekişmesini de sürdürüyor. Stabillik açısından geçmişte iOS'un üstünlüğü bariz olarak gözükürken, Google son yıllarda yaptığı ataklarla beraberliği yakalamış durumda. Şimdi ünlü teknoloji şirketi bir iOS özelliğini daha Android'e getirerek rakibinin üstüne çıkmaya çalışıyor. Ekran görüntüsü düzenleme özelliğiyle Photoshop uygulamalarına gerek kalmadan hızlı işlemler yapılmasını sağlayan iOS 11 güncellemesi, iPhone kullanıcıları açısından oldukça beğenilmişti.

Android açısından bu özelliğin kullanılmasını sağlayan çeşitli yollar zaten bulunuyor. Ancak Google, resmi işletim sisteminde böyle bir entegre uygulama olmadığı için kullanıcılarına daha kolay bir yol sunmayı hedeflemiş görünüyor. Android'deki Google uygulaması için yayınlanan son beta sürümünde, Apple'ın biçimlendirme aracına çok benzer bir işlev gören ekran görüntüsü düzenleme aracı yer alıyor. Beta aşamasından sonra uygulamanın tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. ve şüphesiz büyük kolaylık sağlayacağa benziyor.

Öte yandan Google'ın bu özelliği yaklaşık 1 yıldır test ettiği de belirtiliyor. Son beta sürümünün bir parçası olarak ortaya çıkması da yakında ana uygulamada yer alacağının işareti olarak gösteriliyor. Eğer böyle bir uygulamaya ihtiyacınız varsa ve beklemek istemiyorsanız buraya tıklayarak beta programa dahil olma isteğinde bulunabilirsiniz.