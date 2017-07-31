Google 'Anında Arama' Özelliği Resmen Sonlandırıldı

Google'ın tam 7 yıl önce tanıttığı anında arama özelliği artık ortadan kaldırıldı.

Google'ın 2010 yılında tanıttığı ve arama başına 2-5 saniye arası vakit kazandıran teknolojisi "Anında Arama", son nefesini verdi.

Çıktığı zaman arama başına 2-5 saniye arası zaman kazandıracağı söylenen özellik, tüm dünyada kullanılırsa her saniye 11 saat, günde ise 3,5 milyar saniyeyi insanlığa kazandırdı.

Özelliğin emekliye ayrılmasını açıklarken konuşan Google görevlisi: "Google Instant'ı 2010 yılında tanıttığımızda amacımız kullanıcılara istedikleri bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırabilmekti. O zamandan beri Google üzerinden yapılan aramaların çoğu mobilde gerçekleşiyor. Bu cihazlarda çeşitli giriş yöntemleri ve ekran boyutu gibi kısıtlamalar mevcut. Bunu aklımızda bulundurarak Google Instant'ı kaldırmaya karar verdik. Bu sayede aramayı her cihazda daha hızlı hale getirebilmeye odaklanabileceğiz." dedi.

Yaklaşık bir hafta önce kaldırılmaya başlanan özellik, artık hiç bir Google sayfasında bulunmuyor. Artık arama yapacağınızda size gösterdiği önerilere tıklamak ya da enter tuşuna basarak aramanızı tamamlamanız gerekiyor.