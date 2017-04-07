Google App ile Gelişmiş Ekran Görüntüsü Almak Mümkün Oluyor!

Google, merkez uygulaması Google App üzerinde pratik değişiklikler yapmaya devam ediyor.

Google, kullanıcıların ekran görüntülerini paylaşmadan önce düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik için, Android cihazlarda geliştirdiği ana uygulaması Google App’ı test etmeye başladı. Google'ın dün rapor ettiği yeni düzenleme araçları, Google App beta sürüm 6.16'ya sahip olanlar için yayınlanmış durumda.

Yeni Google Uygulamasında bir ekran görüntüsü alırken, daha önce olduğu gibi paylaşmayı seçebilirsiniz. Yalnızca paylaşım kutusunun yanı sıra artık ekran görüntülerin kırpma ve üstüne çizim yapma gibi seçeneklerde eklenmiş durumda. Çizim araçları ise 6 temel renkten ve geri alma tuşundan oluşuyor.

Ekran görüntüsü düzenleme, Android söz konusu olduğu sürece yeni bir özellik değil, ancak Google tarafından yapılan ilk yerel uygulama olacaktır. Bu vakte kadar 3 parti yazılımlarla sağladığımız ekran görüntüsü düzenleme seneçeklerini artık telefonlarımızda daha kolay ve ek bir yazılım gerektirmeden yöneteceğiz.

Güncelleme şimdilik Google App beta sürümüne kayıt olmuş bir avuç kişi tarafından kullanılıyor. Ne zaman yayımlanacağına dair Google’ın bir açıklaması ise henüz bulunmuyor.

Google App üzerindeki her geliştirmeyi herkesten önce deneyimlemek için Google App beta testine abone olabilirsiniz.