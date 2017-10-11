Google, Apple’ı Sadece İki Dakikalığına 9 Milyar Dolara Aldı

İki dev ve bitmeyen rekabet. Muhtemelen uzun süre boyunca böyle devam edecekler. Ancak mevzu para ve ekonomi olduğunda bazen işler değişir. Sadece iki dakikalığına dünyanın en değerli şirketi olan Apple, Google’a satıldı.

Teknoloji tarihinin iki köklü firması Google ve Apple. Her ikisi de yazılım şirketi olarak başladıkları yolda bugün dünyanın en ücra köşesinde bile bulanabilecek ürünler üretiyorlar. Çalışmayan telefon bile yapsalar milyonlarca satabilecek kadar güçlü itibarları var. Hal böyle olunca küresel ekonomiyi sarsacak kadar güçlü para rezervlerini de ellerinde tutuyorlar. Örneğin geçtiğimiz aylarda Apple, şirket değeri olarak Türkiye’nin parasal değerini geride bıraktı.

Dün sadece iki dakikalığına ekonomide dev dalgalanmalar yaşandı ve teknoloji dünyasındaki her şeyin düzeni bir anlığına değişti. Ekonomi haberleri ile tüm dünya tarafından takip edilen Dow Jones haber ajansı, yanlışlıkla Google’ın Apple’ı satın aldığını gösterdi. Üstelik sadece 9 milyar dolar gibi düşük bir miktara.

"$GOOG $AAPL satın alma işlemi. Dow Jones tarafından bildirildi... Sanırım açıklamak zorunda olduğunuz bazı şeyler var"

Hatta bu gelişmeyle ilgili haberler bile yapılmak üzereydi ve bunun gerçek dışı bir gelişme olduğunu ilk fark eden 9toMac haber sitesinin editörleri oldu. Dow Jones, hatayı fark ettikten kısa süre sonra borsa akışından sildi. Sildi silmesine fakat bu hata Apple’ın 158 dolar olan hisse senedi fiyatını anlık olarak 156 dolara geriletti.

Dow Jones ise sorunu çözdükten sonra bir özür metni yayınladı. Yani yakın bir zamanda iki şirketten birinin diğerine boyun eğişini izlemeyeceğiz. Gelecekte böyle bir şey mümkün olur mu, açıkçası şimdiden bir şeyler söylemek çok güç. Her iki firma da hem yazılım hem de donanım alanında müthiş işler başarıyorlar. Yapay zekaların ekonomik birer güç oldukları gün, başarılı olan şirketler başarısız olanları bir bir yiyip bitirecekler.