Apple, Airpods'u ile büyük bir başarıyı yakalıyor ve buna seyirci olmayan Google da bu tarz bir kulaklık üzerinde çalışıyor.

Google, tıpkı Apple'ın Airpods'una benzer bir kulaklık geliştirmek için çalışıyor. Elbette karşımıza çıkabilecek olan Airpods benzeri kulaklık, Google'ın olmazsa olmazı olan Asistan'ını destekleyecek.

Ortaya çıkan bilgilere göre bu kulaklıklar, Google'ın "sesli giyilebilir cihazlar" projesinin yalnızca küçük bir parçası. Google bu projesini uzun süredir sürdürse de, herhangi bir donanım hakkında bilgimiz olmamıştı. Üstelik Google Asistan'a sahip olacak olan kulaklıkları, tıpkı Asistan ile konuşur gibi yönetebileceksiniz. Google tam anlamıyla hayatınızın her alanında size yardımcı olmak için bulunacağını belirtiyor.

Kulaklılığı takan kişilerin, Sesli Asistan sayesinde konuşacak olmalarının fikri aslında Google Home hoparlörlerinden geliyor. Bunun üzerine yeterli derecede düşünen Google mühendisleri, aynı düzeneği küçük farklılıklarla kulaklığa da entegre edebileceklerinin farkına varmışlar.

Bununla birlikte akıllı kulaklıkların çalışma prensipleri Airpods'tan biraz daha farklı olacak. Google'ın kulaklıklarında fiziksel düğmeler de yer alacak. Bu düğmelerin, tıpkı Galaxy S8'deki Bixby düğmesiyle benzer fonksiyonlara sahip olacağını düşünebiliriz. Ayrıca yer alacak düğmelerin kulaklık tıkacının üst kısmında yer alacağı düşünülüyor.

Kulaklıklar ile ilgili bilinenler şu anda yalnızca söylentilerden oluşuyor. Yine de birkaç ay sonra piyasaya sürülecek yeni Pixel telefonlarla birlikte bu kulaklıkların da tanıtılması için doğru bir zaman olabilir.