Google'da İntihar Teknikleri Araması Yapan Gencin Ölümü

Odasında ölü bulunan 21 yaşındaki Yeni Zelandalı öğrenci, Google'da intihar etme yöntemleriyle ilgili bilgiler içeren web siteleri hakkında uzun süre arama yapmış.

Gencin üzüntüden harap olmuş annesinin ifadesine göre Noel öncesinde kendi hayatını eline alma kararı veren Connel Arthur, evsiz kalma korkusu yaşıyordu.

Connel'in annesi Nathalie, oğlunun ölümüne neden olan günlerde kendini öldürme teknikleriyle ilgili özel bilgiler bulabildiğini öğrendiği günden bu yana, bu hastalıklı zihniyete sahip intihar sitelerine beddua ediyor.

Glasgow Üniversitesi'nde öğrenci olan 21 yaşındaki genç, 19 Aralık tarihinde İzlanda'nın Reykjavik adlı şehrindeki odasında ölü bulunmuştu.

Yetenekli bir gitarist ve doğa insanı olan gencin ailesi, oğullarının hiç bir zaman depresyon ya da herhangi bir ruhsal sağlık sorunu yaşamadığını, fakat sadece yaşayacak bir yerinin olmamasından endişelendiğini söylediler.

Stirling yakınlarında yaşayan bir süpermarket çalışanı olan anne Nathalie şöyle dedi:

"Connel o denli hayat doluydu ki, o nedenle bu derece sarsıldım. Bugüne değin depresyon yaşadığına şahit olmadık hiç.

Master için Iceland'a gitmiş, çok sayıda arkadaş edinmiş ve bir barda iş bulmuştu.

Yeni Yıl'da onu görmeyi tasarlıyorduk. 28 Aralık - 1 Ocak tarihleri için dört günlük bir rezervasyon yaptırmıştık.

Öldüğü gün bana bir mesaj atarak, ne zaman geleceğimizi sormuştu ama gönderdiğim cevapları hiç bir zaman alamadı."

Connel'in ailesi korkunç haberi aldıktan sonra cesedini almak için Rekjavik'e gitmiş, Connel'in internet arama geçmişinde intihar sitelerinin bulunduğunu gördüklerinde şoka girmişlerdi.

Nathalie bu konuda şöyle diyor:

"Dikkat çekmek istediğim önemli bir şey var: Connel kendisini nasıl öldürebileceğine dair Google'da arama yapmış ve bu bilgiye ulaşabilmiş.

Bunun o an gelişen bir durum olduğunu düşünmüştük ilk başta fakat gördük ki tüm bu aramalar günler öncesinden yapılmış.

Kargaşa ve kaosa yönelik web siteleriyle, kendine zarar verme konusunda görüş alışverişi yapılan forumlara yönelik büyük gürültü kopmuştu daha bir kaç yıl öncesinde. Peki neden bu intihar siteleri hiç gündeme gelmedi ve neden hala erişilebilir durumdalar?

Bu doğru değil. Bu tip bilgiler insanların erişimine açık olmamalı."

Özellikle 20-34 yaş arasında yer alan genç erkekleri etkileyen ruh sağlığı ve intihar konularında bir bilinç oluşturmak için bir konuşma yapmaya karar veren anne, şunları söyledi:

"Çocuklarınıza gidin ve onlarla konuşun. Arkadaşlarıyla iletişim kurmalarını sağlayın. İyi olup olmadıklarını sorun. Onlara mesaj göndererek, birileriyle kahve içmeye gitmelerini söyleyin. Böylece onların değerli zamanlar edinmelerini sağlayabilirsiniz. "