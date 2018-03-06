Google’ın bu günlere gelmesini sağlayan temel hizmeti arama motorunda tasarım değişikliğine gidiyor. Şirketin mobil işletim sistemi Android ile hayatımıza soktuğu ‘Material Design’ özelliği, popüler arama sayfası için test ediliyor.

İnternet ortamında merak ettiğimiz hemen hemen her şeyi sorduğumuz Google, arama motoru hizmeti sayesinde bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi haline geldi. Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android’in uzun zamandır gözlere hitap eden Material Design özelliği, şirketin ana tasarım anlayışlarından birisi. Aynı zamanda teknoloji dünyasında bu tasarım önemli bir akım başlatarak çoğu platforma da uyarlandı.

Reddit kullanıcıları tarafından keşfedilen tasarım değişikliği testi, arama sayfasında gözle görülür ufak değişikliklerin olacağını gösteriyor:

Önceki formattan faklı olarak yeni tasarım, arama sonucunda çıkan bağlantıları birer kutucuk içine alıyor, görünümlerini vurguluyor:

2014 yılından bu yana dijital ekranda görmeye alıştığımız gerçekçi üç boyutlu arayüzleri ve kabartmaları hiçe sayan ve yeni bir akım başlatan Material Design, Microsoft başta olmak üzere pek çok şirket tarafından çeşitli platformlara da uyarlandı.

Google ise bu tasarım anlayışını, şirketin tüm hizmetleri için bir standart haline getirdi. Material Design, basit renkler ve kutucuklar gibi belirteçler sayesinde daha anlaşılır, sade ve göze hitap eden bir ekosistem kuruyor. Bu ekosistem içinde yer alan tüm ögeler, önceki tasarım anlayışlarına göre daha düşük boyutlarda oldukları için, daha verimli bir internet ve ürün deneyimi sağlıyorlar.

Güncellenmiş arama motoru tasarımı Google tarafından hummalı bir çalışmayla test edilirken, henüz ne zaman son kullanıcılara sunulacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.