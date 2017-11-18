Google'da arama yaparken bir yandan eğlenirken, diğer yandan aramalarınızı daha kullanışlı şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacak toplam 5 site ve uygulama.

Google dünyanın büyük bölümü tarafından kullanılan yaygın bir arama motoru. İşe yarıyor değil mi? Ama bu daha iyi olmayacağı anlamına gelmiyor. Doğru bir site ya da uzantı seçimi, Google arama deneyimini inanılmaz şekilde güçlendirebilir.

Tabii temel Google arama ip uçlarını ve püf noktalarını bildiğiniz varsayımına dayanarak hareket ediyoruz. Bu web uygulamaları ve uzantılar, Google’a eksik işlev ve özellik katıyorlar.

Resulter (Chrome): Ziyaret ettiğiniz sayfalardan çıktıktan sonra bile arama sonuçlarının ön görünümünü alabilirsiniz.

Klavye kısa yolları Google’da klavye savaşçısı olmanızı kolaylaştıran temel etkenlerdendirler. Alt’a basarak tüm sonuçları numaralandırabilir, Alt + <Rakam>’a basarak, ilgili rakamdaki sonucu görüntüleyebilirsiniz. Alt + S ile sorguyu düzenleyebilir, Alt + A ile tüm sonuçları farklı sekmelerde açabilirsiniz.

Herhangi bir bağlantıyı ziyaret ettiğinizde yapılan diğer tüm arama sonuçlarını Resulter’ın ön görüntüleme panelinde görebilirsiniz. Yaptığınız aramayla, diğer aramaların sağladığı sonuçlar arasında bir kıyaslama yapmak için oldukça kullanışlı bir yöntem.

Zamanla Google’ı kullanma şeklinizi değiştirecek türde olan bu uygulamayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

Impersonal.me (Web): Google’da anonim aramalar yapın

Google sürekli olarak interneti nasıl kullandığınızı takip ediyor. Hakkınızda bilgiler toplayarak reklam hazırlıklarında kullanıyor. Bu veriler aynı zamanda size gösterilen arama sonuçlarını da etkiliyor. Herhangi bir veri toplanmadan arama yapmak isterseniz Impersonal.me ‘yi kullanabilirsiniz.

Ruin My Search History (Web): Google Arama’yı Trolleyin!

Evet, Google mütemadiyen sizi takip altında tutarak hakkınızda bir ton bilgi topluyor. Peki Google’ı trollemeye ne dersiniz?

Ruin My Search History bir çeşit eğlence yöntemi olmakla birlikte, aynı zamanda Google’ın mahremiyete yönelik tecavüzkar girişimlerine ders verecek özellikte. Siteye gittiğiniz zaman site otomatik Google aramaları yapmaya başlayacak. Bu işlem hesabınızda gerçekleşir (Chrome’da Google hesabınızla oturum açtıysanız). Bu nedenle Google tüm bu aramaları sizin ilgilendiğiniz şeyler sınıfından olmak üzere değerlendirir. Netice itibariyle de sizinle alakası olmayan bilgileri toparlar. Hem Google’ı trollemenin, hem de tanıdıklarınızın makinelerinden giriş yaparak, onlara muziplik yapmanın mükemmel bir yolu.

Result Preview (Chrome): Arama sonuçlarına küçük resimler ekleyin

Result Preview arama sonuçlarını gösteren bağlantıların hemen yanına küçük resimler ekler. Google’ın varsayılan olarak sağlamadığı bir hizmet çeşidi.

Tabii resimli olarak çıktığı için sonuçların yüklenmesi biraz zaman alacaktır ama netice itibariyle işinize yaramayacak sayfalara da giriş yapmaktan kaçınmış olacaksınız.

Google Similar Pages (Chrome): Arama yapmadan arayın

Webde gezinirken ilginç bir sayfaya denk gelme ihtimaliniz yüksektir. Bu gibi durumlarda benzer sayfalar olup olmadığını merak edersiniz. Google Arama’da bulunan bir uzantı ile benzer sayfaları bulabilirsiniz.

Similar Pages uzantısının simgesine tıkladığınız zaman otomatik olarak benzer sayfalar aranmaya başlanacaktır. Tabii her zaman için mükemmel sonuçlar alamayabilirsiniz. Ama işinize yarayacak sonuçlar aldığınızda oldukça eğlenceli olacaktır.