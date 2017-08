Google Arama Motorunun Sunduğu 10 İlginç Özellik

Google arama motoru, Google'ın sunduğu tüm hizmetler içerisinde en eskisi ve en çok kullanılanı. Peki ya yer yer işinize yarayabilecek, yer yer de sıkıldığınızda vakit geçireceğiniz Google özellikleri neler? Bu yazımızda bu özellikleri 10 madde ile listeledik.

Geçenlerde Google'da arama yaparken işinize yarayabilecek 9 yolunu listelemiştik. Google, hizmetlerinin içerisinde her zaman farklı özellikler sunmayı seven, ayrıca her zaman işe yarar özellikleri değil yer yer eğlenceli özellikleri de sunmayı seven bir kuruluş. Bu listedekiler işinize yarayabilecek olsa da, çoğunlukla eğlencelik ya da bilmiyorsanız şaşıracağınız şeyler. Gelin sizinle 10 maddede Google arama motorundan ulaşabileceğiniz ilginç özelliklere bir bakalım.

Atari Breakout

Breakout tipi oyunları bilmeyen yoktur. Bir çubukla topu düşürmeden zıplatarak yukarıdaki blokları kırmaya çalıştığımız oyunlardır bunlar. Bunlardan ilki olan ve Atari'nin konsolundan oynanabilen Breakout oyununu, Google üzerinden oynayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Google'da "atari breakout" sözcüklerini aratıp görsel aramasına girmek.

Super Mario Brothers

Maalesef, Google üzerinden Super Mario oynamak gibi bir özellik yok. Ancak Google'da "super mario bros" şeklinde arama yaparsanız, sağ tarafta okla gösterilen kısımda bir "coin block" göreceksiniz. Oraya tıklayarak biraz "coin" biriktirebilirsiniz.

Zerg Rush

Aslında daha çok Starcraft severlerin ne olduğunu anlayabileceği bu özellik bir tür oyun biçimi. Starcraft'ta sayısız düşmanın dalgalar halinde sürekli olarak gelmesi anlamında kullanılan "zerg rush" bir oyundan öte, bir oyunun içerisindeki alt oyun türü. Bunun Starcraft'a göre daha az özellikli halini oynamak veya Starcraft severlerin çektiği çileleri biraz olsun anlamak isterseniz, yapmanız gereken tek şey Google'da "zerg rush" yazıp aratmak. Arattığınız anda başlayan oyun, Google'ın "O"larının arama sonuçlarını yok etmeye çalışırken sizin de "O" ları arama sonuçlarını yok etmeden, farenizin imleciyle yok etmeye çalışarak oynanıyor.

Çarkıfelek-Stres Çarkı

Google'da kendinize çarkıfelek de yapabilirsiniz. Daha çok rastgele numara seçmek için kullanabileceğiniz bu sistem, aynı zaman da Google üzerinden stres çarkı çevirmenize de olanak sağlıyor. Tek yapmanız gereken Google'da "spinner" yazısını aratmak. Karşınıza çıkan stres çarkıyla oynayabilir ya da yukarıdaki seçeneği "number" a çevirerek çarkıfelek çevirebilirsiniz.

Conway'in Hayat Oyunu

Conwey's Game of Life, yani Conwey'in hayat oyunu, ünlü matematikçi John Conwey'in kombinasyonel oyun teorisiyle geliştirdiği bir oyun. Temel olarak oynayıcının katkısı belirli bloklar ekleyip çıkartarak, oyunun kendi kombinasyon kurallarına göre nasıl hareket edeceğini izlemek. Onun dışında aksiyonlu bir oyun değil maalesef. Ama matematikle ilgilenen takipçilerimizin özellikle de bir bakmalarını tavsiye ediyoruz. Oyuna ulaşmak için Google'da "Conway's Game Of Life" yazarak aratmanız yeterli.

Google Pacman

Pacman'i bilmeyen yoktur heralde. Google, Pacman'in 30. yılı şerefine browser üzerinden oynayabileceğiniz bir doodle pacman oyunu yapmıştı. İşte o oyun, artık sürekli erişilir hale getirildi. Tek yapmanız gereken "Google Pacman" yazıp aratmak.

Metronom

Müzikle ilgilenenlerin işine yarayabilecek bir başka özelliğimiz ise metronom. 40 bpm'den 208 bpm'e kadar aralık verebilen Google'ın metronomunu merak ediyorsanız, Google'da "metronome" yazıp aratmanız yeterli.

X-O-X ya da Tic-tac-toe

Biz de "Sos" ya da "XOX" olarak adlandırılan, aslında tic-tac-toe olan oyunu eminiz arkadaşlarınızla ilkokuldayken oynamışsınızdır. Eğer ara sıra canınız çekiyorsa ve kağıt kalemde etrafta yoksa, Google'da "tic-tac-toe" yazarak oyuna ulaşabilirsiniz.

Solitare

Solitaire oyununu, Windows 98'den beridir bilgisayar kullanan arkadaşlar daha net hatırlayacaktır. Normalde bir tür kartla fal bakma oyunu olan bu oyun, bir dönemin efsanelerindendi. Eğer Windows 10 kullanıcısıysanız kendi bilgisayarınızda bulabilirsiniz, ancak Mac kullanıcısı olan bir kişiyseniz tek yapmanız gereken Google'da "Solitaire" yazıp aratmak.

Su Terazisi

Su terazisi artık birçok yerde bulabileceğiniz ve genellikle yüzeyin düzlüğü ya da eğimliliğini ölçeye yarayan bir el aleti. Özellikle de akıllı telefonların içindeki sensörler sayesinde, çoğu akıllı telefonun içinde olan bir özellik. Fakat eğer uygulaması yoksa ve kurmakla uğraşmak istemiyorsanız, tam size göre bir çözümümüz var. Akıllı telefonunuzdaki tarayıcıdan Google'a girip, "bubble level" kelimelerini aratırsanız, ihtiyacınızı görebilecek bir su terazisi bulabilirsiniz.