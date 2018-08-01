Google, uzunca süredir plana sadık kalarak tasarımında büyük değişiklikler yapmayı tercih etmedi. Bunun yerine küçük dokunuşlar yapmayı seven şirket, arama pencerelerinde küçük ikonları test etmeyi başladı.

Bildiğiniz üzere Google, yenilik konusunda en dışa kapalı firmalardan biri. Tabii burada sadece Google'ın arama motorundan söz ediyoruz. Elbette seneler içerisinde algoritmalar değişti, Google Translate entegrasyonu mükemmelleşti vs. ama Google.com neredeyse 20 yıl öncekiyle aynı gibi.

Google, bir kere daha bizleri şaşırtmıyor ve arama motoruna minik bir yenilik düşünüyor. Buna göre Google'da yaptığınız aramalarda, arama yaptığınız kelime veya kelime öbeği ile alakalı küçük bir ikon göreceksiniz.

Yukarıda da görebildiğiniz gibi oldukça minik bir yenilik olsa da ayırt edici olması açısından, önerilen aramalarda oldukça pratiklik kazandırabilir. Valentin Pletzer isimli Twitter kullanıcısı tarafından keşfedilen bu yeni özelliğin bir 'bug' olma ihtimali de var. Nitekim bu ikonları başka keşfeden olmadı.