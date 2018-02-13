Google, Arama Sonuçlarına "Hikaye" Özelliği Getiriyor

Google, "AMP Hikayeleri" olarak adlandırdığı bir şeyin geliştirici ön izlemesini başlatıyor. Google'ın bu yeni özelliğinin internet bağlamında tüketim alışkanlıklarını değiştireceği tahmin ediliyor.

Google'ın geliştiriciler için başlattığı "AMP Hikayeleri" özelliği Google arama sonuçlarımızın bu yılın ilerleyen dönemlerinde nasıl görüneceğine ilişkin olabilecek büyük değişikliklere kendimizi hazırlamamızı sağlayabilir. Başka bir deyişle Google'ın bu yeni özelliğini şimdiden bilmek yarın gerçekleşmesi muhtemel olan köklü değişikliklere karşı şaşkınlığımızı dindirebilir.

"Hikayeler" özelliği bildiğiniz gibi Snapchat'le başlayıp Instagram, Facebook ya da WhatsApp olmak üzere birçok uygulama ve sosyal ağda kullanılabilir durumda. Özellik, yaygınlaştığı dönemlerde bolca goy goy malzemesi olduğu için detaylıca anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Google'ın getireceği yeni özellik de temelde yukarıdaki uygulama ve sosyal ağlarınkinden farklı olmayacak. Kendi arama sonuçlarına bu sistemi entegre edecek olan Google, kullanıcıların arama pratiklerini büyük ölçüde etkileyecek.

AMP birçoğunuzun bildiği gibi Google tarafından geliştirilen ve mobil cihazlar için sistemin kurulduğu sitenin daha hızlı açılmasını sağlayan bir uygulama. Bu uygulama irili ufaklı birçok site tarafından tercih ediliyor ve Google bazlı aramalarla okunan haberlerin çoğu da bu sistem üzerinden açılıyor. "AMP Hikayeleri" de AMP ile aynı kod sistemi üzerinden çalışacak ve oldukça hızlı yüklenecek. Hatta siz üzerine tıklamadan önce önbelleğe bile alınmış olabilecek. Google'ın bu yeni sistemi, bazı yayıncı kuruluşlarla da ortak bir şekilde geliştirildi. Google'ın Vox Media gibi yayıncılara bir miktar para ödediği de bugün oldukça konuşuldu.

Google'ın "AMP Hikayeleri" genel olarak Snapchat Discovery'de karşımıza çıkan hikayelere daha çok benzeyecek. Şekilsel olarak ise metin, hareketli görüntü ve video karşımı olacak. İçerik içerisindeyken, ilerlemek için sağ tarafa geri gitmek için de sol tarafa dokunulacak. Öte yandan Google'ın yeni özelliği yayıncılar için halihazırda bir para kazanma aracı olarak kullanılmayacak. Ancak Vox Media yöneticisi Joe Alicata yaptığı açıklamada sistemin para kazanma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte her ne kadar haber siteleri için yeni bir fırsat olarak gözükse de sistem herkes tarafından etkin bir şekilde kullanılamayacak. Şimdilik, geliştiricinin ön izlemesine katılan, yalnızca beyaz listeye sahip küçük bir yayıncı grubu bu özellikten faydalanacak. “AMP Hikayeleri” birbirine bağlanabilecek ve paylaşıma açık olacak. Ancak mobil sistemde masaüstünden daha iyi görünecek.

Google, "AMP Hikayeleri"nin tam olarak ne zaman başlayacağını ya da test aşamasının ne durumda olduğunu henüz bir açıklamayla desteklemedi. Ancak tahminlere göre şirket, özelliği arama sonuçlarının yanı sıra "Google Haberler ve Hava Durumu" uygulaması içerisindeki "Top Stories" bölümünde kullanacak. Bununla birlikte diğer şirketlerde olduğu gibi Google'ın hikayeleri de bir süre sonra yok olacak mı? Arama sonuçlarının üstünde küçük yuvarlaklar belirecek mi? Bu ve bunun gibi sorular, Google tarafından cevaplanmayı bekliyor.