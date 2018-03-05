Android 5.0 Lollipop ile hayatımıza giren Materyal tasarım anlayışı, gün geçtikçe daha fazla kullanılıyor. Son olarak Google, arama sonuçlarında materyal tasarım anlayışını başlattı.

İnternette en sık kullandığımız araç olan Google, arama sonuçlarını materyal tasarım anlayışına uygun şekilde güncellemeye başladı. Reddit kullanıcısı DiscombobulatedLead tarafından ortaya çıkarılan yeni arama sonucu tasarımını, biz de deneyimledik ve şu görüntüleri elde ettik.

Google, tek bir beyaz arkaplanda gösterilen arama sonuçları yerine, artık kutucuklar halinde gösterilen arama sonuçlarını kullanıma sunmaya başlıyor. Bunun dışında, gün geçtikçe daha fazla masaüstü programını materyal tasarımıyla güncelleyen Google, en son Takvim uygulamasını yeni tasarım anlayışıyla güncellemişti. Google'ın Android 5.0 Lollipop ile başlayan materyal tasarım anlayışını, gelecekte her yerde kullanması bekleniyor.

Biz Google'ın yeni görünümünü beğendik. Arama sonuçlarının bu yeni görünümü, materyal tasarım anlayışının küçük bir parçası. Gelecekte Google'ın bu tasarımı güçlendirecek güncellemeler yapması olası. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Google arama sonuçlarının yeni tasarımını beğendiniz mi?