Google Arama Sorguları Fonksiyonunda Değişiklikler Yapıyor

Ön yargılı, yanlış, akıl dışı içeriklerin arama sonuçlarında gösterilmesini engellemeyi hedefleyen Google, yapılan sorgulara yönelik bazı değişiklikler üzerinde çalışıyor.

Google'ı da anlamak lazım. Dünya çapında bilgiyi organize ederek, evrensel anlamda erişilebilir ve kullanışlı hale getirmek, çok da kolay bir iş değil.

Bir çeşit evrensel bir hakikati sağlamak adına algoritmik süzgecin filozofik uğraşısının beraberinde getirdiği terleme bir yana, 'Dilleri yerelleştirmeye dönük Herkülvari bir gayretle, global internet altyapısı alanında gerçekleştirilecek hayır hasenata yönelik devasa yatırımlara bağlı kalma' gibi ulvi bir düstura da sahip, Mountain View'da yerleşik arama devi.

Zira Google'da yapılan bir aramaya göre, dünya çapında kullanılan 7.000'e yakın dil var.

Yani Google'ın organize ettiği bilginin her bir parçası aynı zamanda bu 7.000 civarı dile çevrilebiliyor olmalı. Ki, evrensel erişime dair iddia, gerçekleşmiş olsun. En azından firmanın 'Pixel Buds' adını verdiği kulaklıklar, Babel Fish'in evrensel iddialarını (bir dili diğerine simültane olarak çevrirebilen süper balık) yerine getirme potansiyeline erişene kadar.

Henüz Ay'a çıkma boyutundaki misyonunu anlamlı şekilde başarma aşamasına yaklaşmaktan uzak olan Google, bazı arama terimleriyle ilgili olarak düzenlemeler yaptığını duyurarak, sorunlu bilgilendirme sistemlerinin ortaya çıkmasını önlemeye çalıştığını belirtti.

Fakat mesele şu ki bir arama motoru, kişinin yaptığı aramaya özgü bir cevabı öne çıkarmak için algoritma kullandığı zaman, işler kötüye gidebiliyor.

Tıpkı kadınların uğursuz oldukları bilgisini vermesi gibi. Ya da Obama'nın darbe yapmayı planladığı bilgisini. Bu ve bunun gibi saçma sapan iddiaları bilgi olarak sunabiliyor Google bazen.

Bu nedenle Google, önerilerde bulunan kahininin, insan gerçeğine daha uyumlu olmasını sağlamak için, tekil anlamda evrensel gerçekler sunmak yerine, 'göreceli çoklu tercih' şeklinde tanımlayabileceğimiz bir çeşit olasılık mühendisliğiyle flört etmeye başladı.

"Yayıncıların haklı sebeplerle sundukları farklı bakış açıları olabiliyor. Kullanıcıların farklı açılardan sunulan bu farklı yaklaşımlara erişim sağlayabilmelerini amaçlıyoruz" diyor, Google'da çalışan Matthew Gray adlı mühendis.

Bunun yanında Google'ın arama sorgularıyla ilgili yaptığı diğer bir düzenleme ise listelenen arama sonuçlarının tam anlamı ifade etmeyen, yaklaşık sonuçlar olduğunu sayfada göstermek.

Aynı zamanda yakın bir tarihte yeni bir özelliği uygulamaya koyduğunu belirten Google, bu özellikle kullanıcıların yaptıkları aramaya ekstra bilgiler girerek daha doğru sonuca ulaşmalarının sağlanabileceğini söylüyor.

Üzerinde çalışılan diğer bir özellik ise, asıl itibariyle aranan şeyle ilgili olarak birden fazla öne çıkarılmış arama sorgusu sonucu sağlamak.



Daha çok makine öğrenimini ön planda tutarak arama sonuçlarını üreten arama devinin kısa vadede bu konuda mükemmel anlamda bir başarı sağlayabileceği kanaatini taşımıyorum şahsen. Yapay Zekanın insana özgü düşünme ya da sonuç üretme yeteneğini kazanacağı gün bekleyebiliriz bu anlamda mükemmellik ifade eden sonuçları ancak. Peki ya sizce? Hatasız sonuçlar üretmeyi amaçlayan bu ulvi görevi başarı ile ifa etmek için azami gayreti sarf eden Google'ın başarılı olacağını düşünüyor musunuz?