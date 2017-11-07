Google, Arama ve Haritalar servisleri için yapılan lokanta aramalarında tahmini sıra bekleme süresini gösteren bir güncelleme yayınladı.

Bilmediğini bir yerdesiniz ya da bir arkadaşınızın tavsiye ettiği bir lokantayı arıyorsunuz ve üstüne çok da açsınız peki ya sıra varsa? Google böyle bir sorunla karşı karşıya kalmamanız için önceden eklenen lokantaların sipariş bekleme sürelerini gösterecek bir güncelleme yaptı. Son güncellemeyle birlikte 1 milyondan fazla lokantanın sipariş bekleme verilerinin görülebildiği açıklandı.

Bu özellikten faydalanmak ise kullanıcılar arattıkları lokantanın işletme listesini açtıktan sonra, hangi saatlerin en kalabalık saatler olduğu ya da insanların lokantada ne kadar vakit harcadıklarını gösteren 'Genek Bakış' sekmesine bakabilirler. Daha sonra gün seçerek lokantanın durumuna göre planlamalar yapabilirler.

Lokantalar için yeni olan bu özellik 2015 yılından bu yana birçok işletme ve halka açık alanlar için kullanılıyordu. Ne düşünüyorsunuz sizce işe yarar mı?