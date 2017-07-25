Google'ın arama panelleri, işletmeler hakkında epey bilgi sağlıyordu. Ancak Google yeni bir hamleyle, bu özellikler arasında yeni bir tane daha ekliyor.

Yeni bir restaurant bulurken veya yeni bir araba alırken başkalarının düşüncelerini merak ederiz. Google'ın arama panelleri de bu amaçla işletmeler hakkında bir ton bilgi sunuyordu ancak Google, bu paneller için yeni bir özelliği test ediyor.

Sergey Alakov'un belirttiği gibi,Google'ın yerel panelleri şu anda çok çeşitli işletme listelerinde görünen yeni bir soru ve cevap kutusunu test ediyor. Özellik henüz kullanıma açılmadı ve bir soru sormak için kutucuğa tıklarsanız, işleminiz kesiliyor. Yine de bazı kullanıcılar bu özelliği test etme şansı bulmuş.

Görünüşe göre bu sistem, Amazon'un ürün listelemeleri hakkındaki sorulara ve cevaplara izin verme yöntemine benzer bir şekilde işliyor. Bu sayede de kullanıcıların soruları sormaları ve diğer kullanıcılar veya işletmeler tarafından sorulan soruların cevaplanması oldukça kolay bir hal alıyor.

Genel anlamda Google, işletmelere ve bilhassa kullanıcılara sağladığı özelliklerle insanları mutlu etmeyi başarıyor. Yeni özellikle de kullanıcılar daha rahat bir şekilde fikirlerini beyan edebilecekler ve soruları da yanıtsız kalmamış olacak.