Mobil Google Aramaları Site Açılma Hızına Göre Listelenecek

Google bu Haziran ayından itibaren, Google'ın mobil arama motorunda sonuç listelemesini sitelerin açılma hızına göre listeleyeceğini açıkladı.

Sitelerin açılma hızı, internet deneyiminin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Sistemlerinden ve yazılımsal altyapılarından dolayı yavaş açılan siteler genellikle arama motorlarında belirli araştırmalar yapıyorsanız, bazen insanı çileden çıkarabiliyor. Google'a göre bu durum masaüstünde arama motoru kullanırken önemli olduğu kadar, mobilde bu daha da önemli.

Google bu Haziran ayından itibaren, web sitesi geliştiricilerine, mobil Google arama motorunda sonuçların artık sitelerin açılma hızına göre listeleneceğini açıkladı. Zaten masaüstü bilgisayarlar ve laptoplarda bu önemli bir özellik. Ancak mobil cihazların işlem kapasiteleri doğal olarak masaüstü cihazlara göre oldukça düşük. Bu anlamda web sitelerinin hızlı açılabiliyor olması mobil cihazlarda daha da önemli.

Google'ın "Hız Güncellemesi" adını verdiği bu güncellemeyle birlikte, kendi arama motorunda bu konuda sadece çok yavaş açılan siteler etkilenecek. Ayrıca Google, eğer sitenizin açılma hızını geliştirmek istiyorsanız, Developers Forum'da web sitelerinin açılma hızlarını kontrol etmeleri için geliştiricilere Lighthouse, PageSpeed Insights ve Chrome User Experience Report geliştirici araçlarını önerdi.

Biraz daha eski sistemle çalışan siteler için biraz acımasız bir güncelleme olsa da, bence Google bu güncellemeyi yapmakta haklı. Özellikle de bizim gibi işi araştırma yapmakla birebir bağlantılı kişiler için, bu durum bazen oldukça can sıkıcı olabiliyordu. Ayrıca önemli bilgileri barındırdığını düşünen web sitelerinin de bir nebze alt yapı olarak kendilerini geliştirmeleri de gerekiyordu. Bu güncelleme aslında güzel bir vesile oldu diye düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz?