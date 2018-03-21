Google’ın geliştiriciler için sunduğu ARCore 1.0 uygulaması ile geliştirilen bazı oyun ve uygulamalar gün yüzüne çıktı.

Google, MWC 2018’de ARCore 1.0’ı daha fazla cihaz desteği sunan eklemeler ile birlikte tanıtmıştı. Şu anda geliştiriciler için açık olan ARCore 1.0 üzerinde pek çok oyun ve uygulama geliştiriliyor. Google I/O konferansında tanıtılması beklenen oyun ve uygulamalar, akıllı telefonlarımıza çok farklı tarzlar sağlayacak. Google, bugün bazı oyun ve uygulamaları tanıttı.

Oyun bölümünde BANDAI NAMCO’nun kullanıcılara bir sürprizi var. Gerçek dünyada oynamanıza olanak tanıyan sanal şehir Tamatown’ı inşa eden BANDAI NAMCO, insanların karakterlerini de geliştirebileceği Tamogotchi Forever’ı tanıttı. Listedeki bir diğer önemli oyun ise The Walking Dead oldu. Gerçek dünya ile zombilerin dünyasını bir araya getiren oyun, bulunduğunuz çevreyi zombilerden kurtarmaya çalışmanızı işleyecek. Google Haritalar API’sini kullanan The Walking Dead, şu anda Google Play’de ön kayıt sürecinde bulunuyor.

Bu oyunlar dışında dikkat çeken bir diğer artırılmış gerçeklik oyunu ise Tender Claws oldu. TendAR tarafından geliştirilen oyun, insanların yüz ifadelerine göre duygularını sömüren bir balığı kontrol etmenize olanak tanıyor.

Listenin uygulamalar bölümünde de Pottery Barn 360 Room View’i görüyoruz. Bu uygulama, Ebay gibi internet sitelerinde satın alacağınız ürünün evinizde nasıl görüneceğini gösteriyor. Bu oyun ve uygulamalar, artırılmış gerçeklik sektörünün geleceğini bizlere gösteriyor. Çok yakında akıllı telefonlarımız bambaşka bir dünyaya bakmamızı sağlayan bir cam parçasından ibaret olabilir.