Google, ARCore Developer Preview 2'yi Başlattı

Google, yeni sanal gerçeklik uygulamasını başlatmasının ardından Project Tango için destek vermeyi sonlandırdı.

Sanal gerçeklik çıkartmalarının piyasaya sürülmesi ile birlikte arttırılmış sanal gerçeklik açısından çok hareketli bir hafta geçirdik. Gelişen olaylar neticesinde Google, daha fazla algılayıcıya sahip cihazları gerektiren ilk sanal gerçeklik ürün yelpazesi Tango'ya olan desteğini de durdurdu. Çünkü ARCore'un başlatılmasıyla ilgili büyük soru Project Tango'nun geleceği hakkındaydı ve Google, kafaları fazla karıştırmadan 1 martta kapatılacağını açıkladı.

Ağustos ayı içerisinde geliştirici ön izleme formunda ARCore başlattıktan sonra Google, Dev Önizleme 2'yi piyasaya sunduklarını açıkladı. Google, önümüzdeki aylarda ARCore v1.0'ın tam sürümünü piyasaya çıkarmayı hedefliyor.

ARCore Dev Preview 2'de başlatılan üç yeni teknik özellik var;

Android NDK ile mevcut Java, Unity ve Unreal SDK'larımızı tamamlayan yeni bir C uygulaması.

Sanal gerçeklik uygulamalarının sanal gerçeklik oturumlarını duraklatmasına ve devam ettirmesine olanak veren işlevsellik, örneğin bir kullanıcının telefon görüşmesi yaptıktan sonra bir sanal gerçeklik uygulamasına dönmesine izin vermek.

Gps kullanan uygulamalarda doğruluk ve çalışma zamanlılığını arttırılması.

Google'ın daha önceki sanal gerçeklik çabası; Tango cihazları ek IR ve derinlik algılama kameralarına ihtiyaç duyarken, ARCore bu gereksinimlere ihtiyaç duymuyor. Ancak kısa bir süreliğine sadece Google Pixel ve Galaxy S8 telefonlarda kullanılabilecek. Bu azaltılmış donanım gereksinimleri nedeniyle Google, geliştiricilerin platform üzerinde çalışmak için ARCore’u tercih edeceğini söylüyor.