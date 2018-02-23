Google'ın Apple'ın ARKit'ine karşı geliştirdiği ve son 6 aydır geliştiriciler tarafından test edilen uygulaması ARCore, en sonunda kitlelerle buluşmaya hazır hale geldi.

Google tarafından aylar önce Apple'a rakip olabilmesi için geliştirilmeye başlanan ARCore projesi nihayet tanıtılma aşamasına geldi. Şirket ürünü MWC 2018'de kitlelere gösterdi. Genişletmenin bir parçası olarak Google, Snapchat'in 3D world lens uygulamasıyla da ortaklık kurdu. Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza çıkan 'lens' sizi Barcelona'nada bulunan "Camp Nou" futbol stadyumuna götürüyor.

Snapchat'in önceki Stranger Things temalı kamera filtresine benzer şekilde, kullanıcılar artırılmış gerçeklik lensini kullanarak stadyumun içerisinde gezinebiliyor. Filtre, Snapcodes aracılığıyla Mart ayında piyasaya çıkacak. Öte yandan Google, yakında daha fazla insanın akıllı kamera yazılımı olan Google Lens'e erişebileceğini de açıkladı.

Halihazırda yazılım sadece Pixel telefonlar tarafından kullanılabilir durumda bulunuyor ancak yakında, İngilizce konuşan iOS ve Android kullanıcıları için Google Fotoğraflar uygulamasına gelecek. Bununla birlikte, Google Asistanın bir parçası olan Google Lens, Samsung, Huawei, LG, Motorola, Sony ve Nokia'nın amiral gemisi cihazları için destek de sağlayacak. Lens, Google Assistant ile entegre edildiğinde gerçek zamanlı olarak çalışacak.

Buraya kadar yazdığımız bölümden gözünüzde bir şey canlanmadıysa dert etmenize gerek yok; yeni uygulama ile Barcelona stadı şöyle gezilebilecek: