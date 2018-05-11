I/O 2018'de müjdelenen, fotoğrafların arka planını otomatik olarak siyah beyaz yapabilen uygulama kullanıma açıldı. Üstelik bahsi geçen Color Pop, öğrenebilen makine teknolojisi tabanı ile hizmet veriyor.

Bildiğiniz üzere I/O 2018, Google açısından fırtına gibi geçti. Birçok yeniliğe imza atan Google, ardında gözlerden kaçan ufak fakat son derece keyifli geliştirmeler de bıraktı.Bunlardan biri de kuşkusuz ki Color Pop adı verilen uygulamadır. Arka planı siyah beyaz yaparak fotoğrafta bulunan kişinin renklerini koruyan uygulama istek dahilinde renklerine daha fazla vurguda bulunabiliyor.

Bu geliştirmenin haber niteliği taşıyan yönü ise bu ‘Sin City’ filmlerinden fırlamışçasına oluşturulan ambiyans, makine öğrenme yöntemlerinden faydalanan bir sistem yardımı ile otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda bu teknoloji eski siyah beyaz fotoğrafları renklendirme anlamında da kendini günden güne daha da geliştiriyor.

Bir Reddit kullanıcısının deneyimine göre bu uygulamaya v3.20 güncellemesi yapıldıktan sonra ‘Fotoğraf Asistanı’ çatısı altında ulaşmak mümkün olacak. Uygulama yüklenebilir olduğunda denemek için bağlantıdaki adresi takip edebilirsiniz. Ancak belirtmek gerekiyor ki uygulama şimdilik fotoğraf konusunda oldukça seçici, yalnızca Google Photos'un geçerlilik verdiği fotoğraflarda bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.