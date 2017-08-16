Google Artık Alerji Hastalarını Polenler Konusunda Uyaracak!

Yeni eklenen özellik ile Google, alerji hastalarını polen düzeyi ve yoğunluğuyla ilgili uyaracak.

Google, hava durumu gibi özellikleriyle kullanıcılarını farklı bir web sitesine yönlendirmek yerine direkt sonuçlar sunarak işlerini kolaylaştırıyordu. Bu özelliğin gelmesindeki en büyük neden elbette "talep"ti. Google, bu yıl içerisinde kullanıcıların taleplerini tespit etmek ve ona yönelik hamle yapmak amacıyla arama sonuçlarını inceledi.

Nisan ve Mayıs ayından önce kullanıcılar, bahar zamanındaki polenlerin seviyesini ve alerjilerinin durumlarını araştırdılar. Google bunu göz önüne alarak polenlere alerjileri olan insanların işlerini kolaylaştırmak amacıyla tıpkı hava durumu özelliğinin işlediği mantıkla, Weather Channel ile çalışarak polen düzeylerini kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu özellik ile kullanıcılar kolay bir şekilde polen düzeylerini öğrenebilecekler ve önlemlerini alabilecekler.

Yapılan Google aramaları çoğunlukla polenlerin yüksek olduğu zamanları öğrenmeye yönelikti. Google, uzun süreli polen düzeylerini kullanıcılarına sunarak, detaylı araştırma zahmetinden kurtarıyor ve tek kaynak üzerinden erişilebilir kılıyor.

Ayrıca polen düzeyleri yükseleceği zaman, ayarlayacağınız bildirimler sayesinde Google'dan bildirim alabileceksiniz. Özellik şu an için ülkemizde aktif olmasa da ilerleyen zamanlarda bizler de kullanmaya başlayacağız. Özellik geldiği andan itibaren polen düzeylerini aratabilir ve bildirimleri açabilirsiniz.