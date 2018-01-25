Hatırlatıcı reklamlar ve reklam ayarları konularında geliştirmeler sağlayan Google, daha önce başlayıp da sonlandırmadığınız işlemleri hatırlatan bildirimleri kapatabilmenizi, reklam ayarlarını daha etkin şekilde yapabilmenizi sağlıyor.

Google'ın reklam kapatma araçları halihazırda oldukça sağlam iş görüyorlar fakat firma bugün yeni bir açıklama yaparak bu araçlar için önemli bir güncelleme yapacağını duyurdu. Bu güncellemenin iki önemli parçası var: Reklam Ayarları bölümünden hatırlatıcı reklamları kapatma fonksiyonu ve 'Bu Reklamı Kapat' özelliğine yapılan genel anlamlı iyileştirmeler.

Öncelikle Google'ın Reklam Ayarları'na yaptığı eklemeyi ele alalım. Reklam Ayarları bölümüne giderek (ki Chrome'da Google hesabınızla oturum açtıktan sonra buradaki bağlantıdan faydalanarak ayarlara erişebilirsiniz), istediğiniz hatırlatıcı reklamları devre dışı bırakabilirsiniz. Hatırlatıcı reklamlar öz itibariyle daha önce girdiğiniz fakat tamamlamadığınız belirli bir web sitesine dönmenizi sağlamak için kullanılırlar. Google'ın bu noktadaki örneği şöyle: Bir alışveriş sitesinde alışveriş sepetinize eklediğiniz bir çift kar botu, siz sepetten çıkarmadan ya da ödemesini yapmadan siteden ayrılmanız durumunda tekrar karşınıza çıkar. Bu durumda hatırlatıcı reklamlar sizin siteye dönerek, bu işlemi tamamlamanızı sağlamaya dönük bir anlam ifade eder.

Bu tip bir bakış açısı aslında yapmak istediğiniz ama bir şekilde yarım kalan alışverişler için faydalı olmakla birlikte, farklı bir mağazadan almaya karar vermiş olmanız durumunda sıkıntılı olabilir. Ama artık Reklam Ayarları bölümüne giderek istediğiniz hatırlatıcı reklamları devre dışı bırakabilir, karşınıza çıkmalarına engel olabilirsiniz. Google bu işlevi YouTube, Arama ve Gmail gibi diğer servislerine de bir kaç ay içerisinde getirmeyi planladığını söylüyor.

Google kullanıcıları aynı zamanda 'Bu Reklamı Kapat' özelliğiyle ilgili daha fazla seçeneğe de sahip olacaklar. Özellikle göze çarpan iki yeni seçenek söz konusu: Birincisi 'Bu Reklamı Kapat' tercihlerinizin çapraz platformlarda (bilgisayar, tablet, telefon, v.s.) geçerli olmasını sağlarken, diğeri ise bu özelliğin internette daha fazla yerde görünecek olması. Zira firma bu özelliğin daha fazla uygulama ve Google'la işbirliği yapan web sitelerine yayılacağını söylüyor. Bu özellikler bugün itibariyle kullanıma girecekler. Dilerseniz az önce belirttiğimiz bağlantıdan Reklam Ayarları bölümüne giderek düzenlemeler yapabilir, dilerseniz