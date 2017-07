Google, Artık Olur Olmadık Haberleri Önünüze Getirmeyecek!

Google’ın Android ve iOS cihazlar için geliştirdiği Haberler uygulaması, birçok yeni özellikle zenginleşti. Uygulama artık önünüze gelen haberleri seçmek için internette ilginizi çeken içeriklere göz atacak.

Gün geçtikçe daha fazla insan günlük haberleri ve içerikleri sosyal medya üzerinden tüketmeye başladı. Bunun için elbette en gözde başvuru noktası Google’dan haber aramaktır. Bu potansiyeli fark eden firma ise haberlere doğru ve hızlı bir şekilde ulaşmamız için epey emek verdi. En nihayetinde ortaya Google’ın mobil cihazlar için geliştirdiği Haberler uygulaması çıktı.

Haberler uygulamasıyla birlikte gelen Özet Akışı ise yayınlanan son güncelleme ile yeniden yapılandırıldı. İnternet geçimişinizi, o güne kadar okuduğunuz içerikleri ve ilgilendiğiniz konuları temel alan uygulama, size hiç bir anlam ifade etmeyen haberleri karşınıza çıkartmayacak.

Kullanıcılar bu günden itibaren, en sevdikleri konulara ilişkin gelişmiş içerik önerileri elde edebilecekler. Örneğin Game of Thrones ile ilgileniyorsanız, "Game of Thrones" terimi için yaptığını arama sonucunda terimin yanındaki Takip Et butonuna dokunmanız yeterli olacak. Bundan böyle ana sayfanız, Game of Thrones ile ilgili içerikleri kaçırmayacak.

Google bu güncellemelerin Haberler uygulamasını, standart bir makale toparlayıcıdan daha işlevsel yaptığını söylüyor. Bu elbette içerik toparlayıcıları için bir nebze kötü bir haber, çünkü en sağlam rakiplerinden büyük bir adım geldi.

Yeni ve geliştirilmiş Özet Akışı bugün Android ve iOS üzerinden kullanıcılara sunuldu. Google, uygulamanın bir masaüstü varyantı hakkında açıklama ancak bu sıradaki adım olabilir.