Google Artırılmış Gerçeklik Teknolojisini Chrome'a Getirecek

Neredeyse teknolojinin her alanında var olmak isteyen Google, platformlar arasında da çeşitli çalışmalar yürütüyor. Yeni hedef Chrome'u da geleceğe taşımak.

Google Chrome'u bir yandan daha hızlı ve güvenilir hale getirmeye çalışan Google, zaten şu an açık ara en fazla kullanılan tarayıcısı ile ilgili daha füturustik planlar da kuruyor. Bugün itibarı ile Google'ın blog sayfasından yapılan açıklama, planları arasında Google Chrome'u daha interaktif ve artırılmış gerçeklikle donatılmış bir yapıya büründürmek istediklerini gösteriyor.

"Artırılmış Gerçeklik teknolojisini olabildiği kadar fazla kullanıcıya ulaştırmak için, bir süredir bunu web tarayıcımıza nasıl entegre edebileceğimizi araştırıyoruz. Böylece bir gün, internet tarayıcısı kullanan herkes bu yeni teknolojiye erişebilecek." şeklinde gelen açıklama, Google'ın konuyla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor.

Yukarda görmüş olduğunuz, bu teknolojiyle neler yapılabileceğine yönelik küçük bir ipucu sadece. Bu sayede internette araştırdığınız herhangi bir mimari yapıyı anında salonunuzda 3 boyutlu bir şekilde görebilir ve inceleyebilirsiniz. Veya gideceğiniz adresi Google Haritalar'da arattıktan sonra, yine 3 boyutlu bir şekilde rahatlıkla takip edip evden öyle çıkabilirsiniz. Bunlar sadece şu an akla gelen bir iki örnek. Google konuyla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra, eminiz tarayıcı deneyimimiz de bir daha eskisi gibi olmayacak şekilde değişecektir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tip bir yenilik hayatımızda neleri değiştirebilir?