Google - ARCore V1.0 Arttırılmış Gerçeklik Projesi

Google'ın arttırılmış gerçeklik projesi olan ARCore'un son sürümü olan ARCore V1.0, resmi olarak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak.

ABD’li eğlence ve ticaret dergisi olan The Variety, Google’ın arttırılmış gerçeklik projesi olan ARCore’un ARCore V1.0 sürümünü Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de resmi olarak duyurmayı planladığını belirtti. Üstelik ARCore, Project Tango gibi cihaz donanımına bakılmaksızın milyarlarca Android cihaza ulaşabilme potansiyeline sahip.

Google, ARCore V1.0’ı resmi olarak MWC 2018’de tanıtacak olsa da güncellemeyi çoktan yayınlamış durumda. ARCore V1.0’ın bir önceki sürüm olan V0.91’e göre en büyük özelliği yazılım geliştirme kitinin yalnızca Android Oreo’yu değil, Android Nougat’ı da destekliyor olması.

Android Nougat cihazlar için ARCore desteğinin gelmesi ve Android Oreo’nun tüm Android ekosisteminin %1’inden fazlasına ulaşmayı başarması ile Google, 100 milyondan fazla telefona ARCore desteği sunmayı hedefliyor. ARCore 1.0’un getirdiği tüm yenilikleri Google’ın MWC 2018 basın etkinliğinde öğreneceğiz.