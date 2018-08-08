Google'ın akıllı ev sistemleri her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Şimdilik bazı kullanıcılara sunulan görsel komutlar, akıllı ev deneyimini bir üst seviyeye taşımayı başarıyor.

Google Asistan üzerindeki dokunmaya duyarlı bazı kontrolleri kullanmak için harici bir akıllı ekran alma zorunluluğu artık yok. Droid Life gibi internet sitelerindeki kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre Google, görsel akıllı ev kontrollerini mobil cihazlar için kullanıma sundu.

Bazı akıllı ev kontrolleri ince ayarlar yapmanızı gerektirebilir. Google'ın getirdiği bu özellik sayesinde evinizin sıcaklığını ve lambalarınızın parlaklığını akıllı telefonunuz üzerinden detaylı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak bu güncelleme, henüz tüm kullanıcılara sunulmuş değil. Kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle deneme sürecinde olan özellik, akıllı ev sistemleri için oldukça önemli bir yenilik getiriyor.

Akıllı ev kontrollerinizi ses yerine telefonunuzdan istediğiniz şekilde ayarlayabilmek nispeten daha kolay bir kullanım sunabilir. Akıllı ev projelerinin öncülerinden olan Google, bu konudaki yeteneklerini her geçen gün geliştiriyor.