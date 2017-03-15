Google Asistan'a 'Ekranda Arama' Güncellemesi Geliyor

Google, dijital asistanını geliştirmeye devam ediyor. Telefonu asistanıyla kullanan Android işletim sistemine sahip kullanıcılar için işler kolaylaşacak.

Google Assistan, firmanın amiralleri olarak geçen yıl piyasaya çıkan Pixel ve Pixel XL cihazlarında ilk kez görünmüştü. Yaklaşık bir hafta önce Nougat ve Marshmallow, tüm akıllı telefonlara gelmeye başladı. Dijital asistanını olabildiğince geliştirmek isteyen Google, bu yüzden bazı arayüz testleri ile sık sık uygulamaya güncelleme getiriyor.

Google elbette bu test sürümülerini sınırlı sayıda kullanıcıya yayınlıyor ve sonrasında gelişmiş haliyle tüm Android cihazlara servis ediyor. Söz konusu arayüz konusunda Google resmi bir açıklama yapmadı, fakat söylentilere göre bir sonraki büyük güncelleme bu arayüz için gelecek.

Reddit'te bazı kullanıcılar birkaç küçük değişiklik fark ettiler ve bunu hemen yıukarıda gördüğünüz gibi paylaştılar. Asistan'ı başlatırken, "Ekran görüntüsü paylaş" seçeneğinin yanına yerleştirilen yeni bir "Ekranımda neler var?" düğmesi gözüküyor. Google’ın sınırlı sayıda yayınladığı güncellemelerden muhtemelen birisi de bu. Ekranda istediğiniz şeyi arama işlevselliği arttırmak için yapılan güncelleme, Asistan kullanıcılarının oldukça işine yarayacak gibi duruyor. Ayrıca, "Geri bildirim gönder" düğmesi de kaldırılmış.

Firmayı kendi dijital asistanını geliştirirken görmek güzel olsa da ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Zira Apple gibi dev bir rakipleri var ve dijital asistan konusunda liderliği bırakacak gibi de görünmüyorlar. Bakalım Google Asistan önümüzdeki süreçte bize neler sunacak. Açıkçası Google’ın bu konuda Android kullanıcılarına farklı deneyimler sunması gerekiyor.

Siz de Google Asistan kullanıyorsanız aşağıda yer alan yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz.