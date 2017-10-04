Google Asistan'a Erkek Sesi Seçeneği Geldi!

Google, Bixby ve Siri de olduğu gibi sesli asistanına 'erkek sesi' seçeneği ekledi.

Google, yayınladığı güncelleme ile sesli asistanına yeni bir ses seçeneği ekledi. Artık dileyen kullanıcılar, Google Sesli Asistan’ı erkek sesi ile kullanabilecekler.

Sesli asistanlar genellikle kadınlar tarafından seslendiriliyorlar. Bazı kullanıcılar bunu cinsiyetçi bir yaklaşım olarak görüyorlar ve sesli asistanlarda erkek ses seçeneği de olması gerektiğini söylüyorlar.

Samsung’un sesli asistanı Bixby ve Apple’ın sesli asistanı Siri’de erkek sesi seçeneği daha önce yaptıkları güncelleme ile zaten bulunuyordu. Google da bunu doğru bir hamle olarak görmüş olacak ki kendi sesli asistanına da bu seçeneği ekledi.

Google Asistan’ın erkek ve kadın ses seçenekleri arasındaki farkı aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

Google sesli asistanı aktif etmek isterseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.