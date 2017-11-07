Google Asistan'a Shazam Gibi Şarkı Tanıma Desteği Geldi

Google'ın sesli asistanı yeni bir özelliğe ev sahipliği yapmaya başladı. Asistan bundan sonra şarkıları tanıyacak.

Günümüzde duyduğumuz, ancak bir türlü hatırlayamadığımız şarkılar için Shazam gibi çok yardımcı uygulamalar bulunuyor. Her zaman kullanmasak da bazı durumlarda imdadımıza koşan bu uygulamalar, adını sanını bilmediğiniz şarkıları anında bulmanızı sağlıyor.

Bir süredir bu hizmeti sunmak isteyen Google, bunu Pixel 2 cihazlarına getirerek yeni telefon sahiplerini memnun etmeyi hedefliyordu. Yeni açıklamaya göre ise nihayet Google Asistan, Shazam’la rekabet etmeye başlıyor.

Şu sıralar ABD’de dağıtılmaya başlanan bu yeni özellikle Google Asistan’a “What song is this?” veya “What’s this song” gibi sorgular sorabilirsiniz. Şu anda Shazam’ın veritabanı kadar geniş olmayan uygulama, veritabanında bulunan 10.000’den fazla popüler parçayla, sizin dinlettiğiniz parçaları kıyaslayarak doğru sonuca ulaşmaya çalışıyor.

Şu an için ABD dışında hizmet vermeyen bu özellik, veritabanını güçlendirince ülkemiz dahil diğer ülkelerde de serbest bırakılacaktır. Peki, siz Shazam gibi uygulamalar kullanarak müzikleri keşfetmeye çalışıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.