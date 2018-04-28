Google Asistan, Alexa, Siri ve Cortana'dan Daha Zeki Çıktı!

Amazon'un Alexa'sı ve Apple'ın Siri'si her ne kadar sanal asistan dünyasında bir marka haline gelse de yapılan araştırmalara göre Google Asistan grubun en zekisi olmayı hakediyor.

Akıllı telefonlar ve akıllı ev sistemleri iyiden iyiye hayatımızın içerisine dahil olmuşken akıllı asistnların bir yer tutmaması bizi hiç şaşırtmıyor. Birçok şirket tarafından özel olarak geliştirilen bu uygulamalar içerisinde Alexa'nın piyasayı domine ettiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bir dijital pazarlama ajansı olan Stone Temple tarafından yapılan araştırmalarda en fazla bilgi sağlama yeteneğine sahip akıllı yardımcı Google Asistan olarak belirlendi. Araştırmacılar, bu sonuca ulaşmak için sanal asistanlara 5.000 soru sordu. Sonuçta, Google Asistan, Alexa, Cortana ve Siri'nin üzerine çıktı.

Stone Temple araştırmacıları tüm kişisel asistanlara aynı soruları sordu ve kaç soruyu cevaplamaya çalıştıklarını ve kaçının doğru olduğunu ölçümledi. Tüm asistanların her biri soruların her birine %80'in üzerinde doğru tepkiler verdi. Bununla birlikte Google Asistan, Home sistemine nazaran akıllı telefonlarda daha verimli çalışıyordu. Ayrıca yapılan çalışma, akıllı asistanların zamanla daha akıllı olduklarını da gösterdi. Alexa geçtiğimiz seneki ölçümlere bakıldığında oldukça büyük ilerleme kaydetti ve cevaplamaya çalıştığı soruların sayısını ikiye katladı. Bu doğru cevaplama ve görece daha akıllı olma eğiliminin milyonlarca kullanıcının sorduğu sorular bağlamında gerçekleştiğini belirtebiliriz.

Ancak gerçekçi bir şekilde bakıldığında hala hepsinin yetersiz olduğunu belirtmekte fayda var. Zira her ne kadar sorulara tepki verseler de cevap vermekte zorlandıklarını söyleyebiliriz. Asistanlar içerisinde öne çıkan Google Asistan ise soruların %75'inden daha fazlasını yantlamaya çalıştı. Onu takip eden Cortana, üçte ikilik bir orana yaklaştı. Alexa ise soruların yarısından biraz fazlasına doğru cevap verdi. Çok övünülen Siri ise %40 gibi düşük bir oranda kaldı.

Alexa, Google Asistan, Siri ve Cortana'nın, zamanla ve aşamalı olarak daha iyi olma yolunda ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Belki bir gün vaat ettikleri potansiyele sahip olduklarını ispatlayacaklardır. O zamana kadar, veri toplamak için sizi kullanan ürpertici, her zaman dinleme işlemi yapan hizmetler olarak kalacaklar.