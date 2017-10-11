Google Asistan, Sevilen Bir Android Özelliğini Tarihe Gömdü!

Google’ın işletim sistemi Android, Google Asistan ile hiç şüphe yok ki artık daha güçlü bir işletim sistemi oldu. Yeni gelen bütün iyi özelliklerin yanı sıra Asistan, Android’in sevilen ve oldukça kullanışlı “metin seçip arama” özelliğini tarih etti.

Sesli asistanlar arasında iyiden iyiye kendini belli etmeye başlayan Google Asistan, artık bütün Android cihazların bilgi uzmanı konumunda. Her ne kadar gelişmiş yapay zekaya dayalı özelliklerle gelse de, Android’in bazı güzel yönlerini de kalıcı olarak değiştirdi.

Google’ın imajına uygun olarak dizayn edilen Now On Tap, yani metin seçip hızlıca arama özelliği artık Android’de yok. Ekran üzerinde istediğiniz metni seçtikten sonra ana ekran tuşuna basıp Google araması yapmamızı sağlayan pratik arayüz, Asistan’ın gelişiyle kaldırıldı.

Hatta bu özellik kelime seçmenize gerek kalmadan ekranda görünen kelimeler arasındaki önemli olanları belirleyip otomatik aramalar için de kullanılıyordu:

Diğer yandan Instagram, Twitter, Reddit gibi uygulama içinden metin seçmenize izin vermeyen kapalı sistemlerde bile anahtar kelimeler taranıyor ve otomatik olarak arama yapılabiliyordu.

Bu tarz pratik özellikler, iOS kullanıcılarının Android’e geçiş yapmalarını sağlayan karakteristik özelliklerdir. Google’ın mobil platformu her zaman Apple’dan daha açık hizmetler sunar. En azından bu özellik kaldırılana kadar söz konusu açıklık biraz daha tatmin ediciydi.

Google Asistan’ın algoritması içinde kendine yer bulamayan Now On Top özelliği umarız yakın zamanda gelişmiş bir şekilde geri döner.