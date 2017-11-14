Google Asistan Android Tabletlere de Geliyor Olabilir!

Google'ın son dönemlerde neredeyse her yerde yaygınlaştırmaya çalıştığı Google Asistan sonunda tabletler için de geliyor!

Google'ın uzun bir süredir neredeyse tüm mobil cihazlarda yaygınlaştırmaya çalıştığı, Chromecast ve Google Home gibi son kullanıcıya o kadar ulaşmayan ürünlerine dahil destek sağlamasına rağmen Android tabletleri bilinmeyen bir sebepten desteklemeyen sesli asistanı "Google Asistan", sonunda Android tabletler için de kullanıma sokulacağa benziyor.

Google uygulaması için en son beta sürümü olan "7.16 sürümü"nün notlarında, Google Asistan'ın kullanılabilirliği altında bir tablet simgesi listeliyor ve uygulamanın yakında Android ürün listesine geleceğini belirtiyor. Ancak yine de sürüm bilgilerinde tam olarak Google Asistan'ı göremesek de, yeni sürümün tamamının uyumluluk listesinde tablet simgesi de görülebiliyor.

GSMArena ve 9to5Google gibi kaynaklar Google Asistan'ın, Google Uygulaması'nın tüm Android cihazlarıyla uyumlu 7.16 güncellemesinin final sürümü yayınlandığında tabletlere de geleceği anlamında yorumluyor(ki genelde bu iki kaynak epey güvenilir). Yine de o beta güncelleme listesinde birebir Google Asistan'ı görmeden kesin bir şey diyemeyiz. Ancak eğer gerçekten geliyorsa, zaten anlamsız bir şekilde getirilmemiş özelliğe, Android tablet kullanıcıları kavuşabilecek.