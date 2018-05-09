Sesli asistanlar her geçen dönem daha da insansı diyalog kurmanın mümkün olduğu, yapay zeka destekli robotlara dönüşüyorlar. Apple’ın Siri konusundaki bütün iddialarını yok edecek, Siri’yi doğduğuna pişman edecek Google Asistan’ın yeni özellikleri, şirketin IO2018 etkiliğinde tanıtıldı.

Apple, Siri ile ilk kez sesli asistan atılımı yapan firma olabilir, ancak kendi asistanını rakipleri kadar iyi şekilde geliştiremedi. Amazon, Alexa ile şov yaparken Google, Google Asistan’ı kullanıyor. Bir süredir Android cihazlar içinde hizmet veren Google Asistan, Siri ile arasına ciddi fark koymasını sağlayacak yeni özelliklerle desteklenmeye devam ediyor.

Yakın zamanda Türkçe Google Assistan desteğini göreceğimiz için bu yenilikler bizi daha da fazla ilgilendiriyor. Google’ın yıllık geliştiriciler konferansı olon IO 2018 etkinliğinde açıkladığı yeni özellikler hem ürkütücü, hem de şaşırtıcı.

Örneğin aşağıda Google Asistan’la yapılan bir konuşmanın örneği var:

Google CEO’su Sundar Pinchai’nin ardındaki örnek konuşma şu şekilde:

Google Asistan: Nasıl yardımcı olabilirim?

Nasıl yardımcı olabilirim? Kullanıcı: Salı günü sabahı saat 10 ila 12 arasında saçımı kestirmem için bir randevu al.

Salı günü sabahı saat 10 ila 12 arasında saçımı kestirmem için bir randevu al. Google Asistan: Problem değil. Senin için bir randevu alacağım ve seni bilgilendireceğim.

Bu diyaloğun ardından Google Asistan, listesinde bulunan bir kuaförden sizin yerinize bir randevu alabiliyor ve durumu size tekrar bildiriyor. Google Asistan, bizim yerimize bir başka insanla telefonda konuşacak seviyeye geliyor.

Google artık Asistan’a bağlanmak istediğiniz “Okey Google” gibi giriş cümlelerinin o kadar da sık kullanılmasını istemiyor. Yani konuşmanın daha doğal bir şekilde, tıpkı karşımızda insan varmış gibi devam etmesini istiyor. Bunun için insan dilinde bulunan jargonların yazılımlar tarafından öğrenilmesi gerekiyor. Biz konuştukça Google Asistan öğreniyor, öğrencikçe daha doğal yanıtlar vermeye başlıyor.

Bir sesli asistanın bizim yerimize başka birisiyle telefon görüşmesi yapabilme düşüncesi, şimdilik biraz ürkütücü görünüyor. Apple’ın Siri konusunda benzer bir adım atıp atmayacağı henüz net değil, ancak Google’a yetişmesi için epey çalışması gerekecek.

Google’ın bu çalışmaları borçlu olduğu yapay zeka mühendislerinden John Giannandrea, kısa süre önce Apple’a transfer olmuştu. Bakalım Siri cephesinden de beklenen yanıt gelecek mi? Top Apple’da.