Google'ın her fırsatta planlarında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu belirttiği Google Asistan, 2018 yılında daha da zeki bir hal alacak.

Yakın gelecekte Google'ın üzerine düştüğü kadar hayatımızda önemli bir yer edinir mi edinmez mi bilinmez; sesli asistanlar ile ilgili neredeyse her büyük şirketin ciddi çalışmaları sürüyor. Microsoft Cortana, Google Asistant, Apple Siri, Amazon Alexa ve bunlar kadar adını duyurmamış onlarca farklı sesli asistan hayatımızdan yer kapmaya çalışıyor.

Google Asistan her ne kadar ülkemizde henüz Türkçe olarak hizmet vermiyor olsa da gündemimizdeki yerini gelen haberlerle koruyor. Gün itibarı ile Google cephesinden gelen bilgilere göre, Google Asistan 2018 yılında oldukça önemli yeniliklere sahip olacak. Bu yeniliklerin ilki bugün itibarı ile hizmete girdi bile: Artık Google Asistan'a verdiğiniz tek bir komutla birçok farklı işlevi yerine getirmesini sağlayabileceksiniz. Örneğin "Günaydın Google" dediğinizde, size hem hava durumunu söyleyecek, hem gazetelerinizi okuyacak, hem de kahveniz için su kaynatmaya başlayacak.

Elbette Google ne kadar devasa ve yenilikçi bir firma olursa olsun bazı konularda biraz geri kalabiliyor. Nitekim demin bahsettiğim yenilik uzunca bir süredir Amazon Alexa'da zaten bulunuyordu. Bununla birlikte belki de bizi en heyecanlandırabilecek gelişme, Google'ın yıl sonuna dek 35'den fazla dili daha bünyesine katmayı planlıyor olması. Bunların arasında Türkçe'nin de yer alacağını söylememize elbette gerek yok. Bakalım Google'ın 'Asistan' hamlesi buralara ne zaman uğrayacak?