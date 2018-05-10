Google Asistan'ın 6 Yeni Ses Desteğini Hemen Deneyin!

Çok yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılacak olan Google Asistan'a kullanılabilecek 6 farklı ses daha eklendi.

Google Asistan, muhtemelen henüz destek vermediği ülkeler içerisinde en çok Türkiye'nin radarında diyebiliriz. Ezelden beri bu tür chat botu türevi, yapay zekalı yazılımlarla konuşmaktan pek bir haz aldığımız gerçek. Bu bağlamda Google'ın yazılımını git gide geliştirmesi, yakın gelecekte bizler için de iyi bir haber olacak.

Videoyu dinlediğinizde, belki siz de fark edeceksinizdir: Aslında tüm seslendirmeyi iki kişi yapmış (kadın ve erkek) diğerleri de dijital ortamda farklılaştırılmış gibi duruyor. Elbette ilk etapta bu normal: Gelecekte oldukça farklı seslendirmeler ve -belki de- çok özel ses paketleri gelebilir. Bu da yazılımı kullananlar için keyifli bir yenilik olacaktır.

Henüz Türkiye'de bulunmasa da; telefon dilini ve Google Asistan'ı ingilizce kullananların sesi nasıl değiştirebileceğini de anlatalım: Uygulamayı açtıktan sonra sağ üstteki üç noktaya tıklayıp, Settings'e giriyoruz. Burada "Assistant Voice" sekmesinin altından istediğimiz herhangi bir ses paketini seçiyoruz. Google Asistan'ın Türkiye çıkışıyla ilgili bilgileri sizler için yakından takip ediyor olacağız.